Frühstart macht Gusto

Jetzt geht‘s endlich wieder ums Eingemachte. Der Cupauftritt der Neulengbacher Frauen beim SK Sturm, das Derby zwischen Neulengbachs Männern und Böheimkirchen in der 2. Klasse Traisental sind mehr als nur ein Appetithappen. Frühling ist nun mal Fußballzeit – und dass das Wetter mitspielt ist umso schöner.

Mit den ersten Pflanzen sprießt auch die Hoffnung. Gerade beim USV Neulengbach, der im Herbst sein Potenzial nicht ausschöpfen konnte. Die Effizienz vor dem Tor war die Achillesferse im Herbst. Die konnte man über den Winter mit gestandenen Neuzugängen beheben – so jedenfalls die Hoffnung. Auf der Papier haben die Schützlinge von Gerhard Henke das Zeug fürs Spitzenfeld der 2. Klasse Traisental. Jetzt gilt‘s das auch in den Pflichtspielen unter Beweis zu stellen. Sportliche Frühlingsgefühle stellen sich auch in Maria Anzbach ein – u.a. dank Neo-Goalgetter Winter. Seine Testtore machen Gusto auf mehr.

