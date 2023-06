Mit den Wienerwald-Klubs ist in der kommenden Saison wieder zu rechnen im Titelkampf der 2. Klasse Traisental/AV. Die derbyträchtige Spielklasse hat für unsere Klubs nicht nur wegen der Regionalduelle einen besonderen Reiz. Auch sportlich darf man sich einiges ausrechnen.

Der 1. SV Maria Anzbach liegt auf „Stockerlkurs“, hat mit zwei Schlüsselkräften verlängert – und damit ein Signal zur rechten Zeit gesetzt. Ex-Profi Thomas Helly und Reinhard Schlossinger vereinen Routine und Qualität. Die Hofbauer-Truppe gehört damit wohl zum Kreis der Aufstiegsanwärter.

Mehr als Mittelmaß erhofft man sich in Neulengbach von der kommenden Spielzeit. Die Basis – mit dem breit aufgestellten Nachwuchs – ist gut, Potenzial im Team vorhanden. Nur müsste man's endlich einmal wachkitzeln. Dafür braucht's ein glückliches Händchen am Transfermarkt. Gerade das hat den Neulengbachern zuletzt gefehlt. Just zum 100 Jahr-Jubiläum würde dem USV eine Topsaison guttun.