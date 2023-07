Spezies unter Artenschutz

Ein bisserl Nostalgie, viele Reden, noch mehr Bier: So läuft fast jede Jubiläumsfeier ab. Und doch machen Vereinsgeburtstage wie sie am Wochenende der nun hundertjährige USV Neulengbach gefeiert hat, nachdenklich. Nämlich, wenn man die Geschichten hört von Menschen, die Jahrzehnte für ihren Verein gelebt haben und vieles hintenan gestellt haben. Von Kickern, für die eine Einwechslung in der Ersten noch ein „Ritterschlag“ war und für die Wechsel nie in Frage kam. Geschichten von früher. Denn in der Realität werden diese Typen immer rarer. Weil sich die Welt weiterdreht, in ein paar Monaten das nächste Projekt spannender scheint. Weil Ego und Befindlichkeiten oft mehr zählen, als Verantwortungsgefühl und Durchhaltevermögen. Da tut's gut, sich zu erinnern, wie viel Herzblut vergangener Generationen in einem Verein steckt.

Bedrohte Tierarten stellt man unter Schutz. Den hätten sich auch die Kicker und Funktionäre vom alten Schlag verdient. Viele gibt's davon nicht mehr.