Top im Traisental

Der Meistertitel führt nur über die Wienerwaldklubs, stand an dieser Stelle vor dem Saisonstart zu lesen. Und die ersten Meisterschaftswochen bestätigen die Prognose. Maria Anzbach, Eichgraben, Neulengbach und Böheimkirchen belegen die vier vordersten Plätze – und unterstreichen so die Dominanz unserer Region in der 2. Klasse Traisental/Alpenvorland. Eine Saison Marke „Fußballkrimi“ kündigt sich an. Dass nach vier Runden nur mehr zwei Teams ungeschlagen sind, unterstreicht: In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.

Eichgraben musste nach dem Superstart den ersten Dämpfer hinnehmen, kann aber weiterhin auf den momentan gefährlichsten Offensive der Liga zählen – nämlich Lazar Miletic, der im Schnitt pro Match zweimal netzt. Eine ähnlich gute Torquote verzeichnet Thomas Helly, der Routinier im Anzbacher Dress. Die Hofbauer-Elf fährt als Tabellenführer nach Altlengbach, sollte der Papierform nach im Derby die Pole Position verteidigen können.