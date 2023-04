Turbo statt Ruhekissen

Der erste große Name steht schon auf der „Abschussliste“. Mit dem 2:1 im Schlager gegen Hafnerbach hat sich Purkersdorf auf Platz eins katapultiert. Der FCP hält im Frühjahr weiterhin beim Punktemaximum. Dennoch: Mindestens zwei Schnittpartien gegen die Topteams der Liga sind für die Novara-Elf noch ausständig.

Durch die Stadt weht endlich wieder ein Hauch von Fußballeuphorie. Volle Ränge, gute Stimmung – und der Sieg gegen Hafnerbach hebt die Laune nochmal. Durchschnaufen gibt’s nicht. In knapp zwei Wochen wartet die Bewährungsprobe gegen Maria Anzbach, am 18. Mai das Gastspiel bei Winterkönig Türnitz. Und das Saisonfinish hat‘s – mit der schwierigen Auswärtsfahrt nach Hohenberg und dem Derby zum Abschluss gegen Pressbaum – sowieso in sich. All das ist den Purkersdorfern natürlich bewusst. Und so ist Platz eins kein Ruhekissen, sondern vielmehr Motivationsturbo für die Meistermission.