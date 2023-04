Neulengbach verschont Maria Anzbach

Werbung

Maria Anzbach - Neulengbach 1:1. Maria Anzbach musste im Derby mit Reinhard Schlossinger und Thomas Winter auf zwei echte Stammkräfte verzichten. Beide fallen verletzungsbedingt mehrere Woche aus. „Dadurch ist uns komplett das Selbstvertrauen verloren gegangen“, hadert Bernhard Hofbauer und sah seine Elf ungewohnt unsicher. „Das war das schlechteste Spiel, das ich seit Jahren in Maria Anzbach gesehen habe!“

Zwar musste auch Neulengbach mit Markus Figl und Maximilian Scharf zwei Spieler vorgeben, dennoch präsentierten sich die Gäste stärker. Nur vor dem Tor verließ die Henke-Elf die Nerven. „Alleine in der ersten Halbzeit haben wir vier Hunderter vergeben“, hadert der Neulengbacher Coach. Mit der spielerischen Leistung war er dennoch zufrieden. „Für den Zustand des Platzes haben wir sehr gut Fußball gespielt.“

Nach der Pause gingen die Hausherren dann aber doch in Führung. Thomas Helly versenkte das Leder vom Elfmeterpunkt. Zehn Minuten später sorgte der eben erst eingewechselte Laurenz Hofbauer mit seinem zweiten Ballkontakt per Abstauber für den Ausgleich. „Dass Neulengbach mit der schlechtesten Chance im Spiel das Tor macht, ist bitter. Der Ball ist so langsam ins Tor gekullert, dass er nicht mal das Netz berührt hat“, sagt Hofbauer.

In den Schlussminuten fanden beide Teams noch einen Hochkaräter vor, doch es blieb bei dem für die Hausherren schmeichelhaften Remis. Für die Gäste ist es das bereits neunte Unentschieden in dieser Saison.

Statistik:

Maria Anzbach - Neulengbach 1:1 (0:0)

Torfolge: 1:0 (60., Elfmeter) Helly, 1:1 (70.) Hofbauer

Karten: Saghy (26., Gelbe Karte Unsportl.)Baumgartner (17., Gelbe Karte Foul)

Maria Anzbach: Deyer (86. Sailer), Schmidt, Thurnher, Saghy, Hofbauer Moritz (76. Fiedler), Klose, Lang Christopher (56. Jaros), Feiertag, Teichmann, Miskev, Helly

Neulengbach: Kartal, Ajredini, Baumgartner, Höllriegl, Rajczi, Toth, Gökkus (74. Lackner), Burian (70. Hofbauer), Kotynski, Aytan, Dobias

200 Zuschauer, Schiedsrichter: Stevan Radenkovic