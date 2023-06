Zwei 15-Jährige mit Ambition

Während sowohl der SV Neulengbach als auch der SV Altlengbach in der abgelaufenen Saison irgendwo im Niemandsland der „Schutzklasse“ herumgekickt haben, sorgen zwei 15- jährige Jungs, Mahdi Azimi und Noah Hable, für die Highlights der beiden Vereine. Die beiden drückten gemeinsam die Schulbank in der Mittelschule und führten ihre Schulmannschaften zu vielen Erfolgen in der Schülerliga.

Eine Talentprobe im Derby

Bereits beim unerwarteten 1:0-Derbysieg des SV Altlengbach gegen Neulengbach wirbelte Mahdi die Neulengbacher Abwehr mit seiner Schnelligkeit und Wendigkeit ordentlich durcheinander und half mit, die drei Punkte einzufahren.

Auch SVA-Trainer Manfred Kerschner ist von seinem 15- jährigen Talent positiv überrascht und überzeugt: „Mit seiner Technik wird er uns noch große Freude bereiten!“ Denn Mahdi bleibt beim SV Altlengbach, während sich die Wege von Noah Hable und dem SV Neulengbach trennen werden.

Neulengbach als Sprungbrett

Das Tormanntalent trainierte bereits in der Kampfmannschaft des SVN mit und hat bereits als 15-Jähriger das Tormanngardemaß von 1,80 Metern. Doch nun wechselt Noah zum SV Kapfenberg in die 2. Bundesliga, um dort die Fußballakademie zu besuchen.

Während sich andere Jugendliche in diesem Alter vielleicht auf dem Selbstfindungstrip befinden, hat Noah einen klaren Plan: „Ich will Fußballprofi werden“, sagt er. Bei allen Ambitionen soll aber die Schule nicht auf der Strecke bleiben. Die Matura steht ganz oben auf der To-do-Liste. „Ich hatte auch ein Angebot vom FAC, aber in Kapfenberg kann ich besser Fußball und Schule verbinden!“,