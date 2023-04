Pressbaum hat im Derby den längeren Atem

Werbung

Pressbaum - Eichgraben 3:1. Das Spiel begann für den USV Pressbaum mit einer kalten Dusche. Als Florin Berari kurz nach Spielbeginn seinem Gegenspieler im Strafraum ein Bein stellte, blieb dem Schiedsrichter nichts anderes übrig als auf den Elfmeterpunkt zu zeigen. Maximilian Kranz traf flach ins Eck, Pressbaums Goalie Patrick Pusam entschied sich für die andere Seite. In der dritten Minute stand es 1:0 für Eichgraben. Beide Mannschaften taten sich auf dem tiefen Boden schwer, ein Fußballspiel aufzuziehen und leisteten sich einige Fehler, die Partie wurde aber mit offenem Visier geführt und es gab Chancen auf beiden Seiten.

Miletic in Torjägermanier

In den ersten 45 Minuten waren die Gäste das stärkere Team, sie schafften es aber nicht, ein zweites Tor nachzulegen. Pressbaum hingegen kam in der 23. Minute zum Ausgleich. Patrick Uhlig erhielt auf der Seite den Ball, spielte einen Gegenspieler aus und hob den Ball über die Abwehr, Djordje Miletic bewies Kaltschnäuzigkeit und verwertete die Chance zum 1:1 (23.). Einige Minuten später verletzte sich Pressbaums Anto Ljubicic im Zuge eines Zweikampfs am Knie, der zentrale Mittelfeldspieler musste ausgetauscht werden. Eine Diagnose steht noch aus, doch es besteht der Verdacht auf einen neuerlichen Kreuzbandriss. “Wir hoffen das Beste”, sagt Pressbaums Trainer Peter Gimplinger. “Er ist ein Spieler, den wir nicht ersetzen können.” Ljubicic war erst in der Wintervorbereitung nach einem Kreuzbandriss wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen.

Pressbaum wird stärker

In der zweiten Halbzeit drehte Gimplinger an ein paar Stellschrauben, seine Mannschaft war danach besser in der Partie. Pressbaum versuchte, über Konter zum Erfolg zu kommen. Eine Taktik, die spät, aber doch aufgehen sollte. In der 83. Minute ließ Uhlig einen Ball für Danijel Topic prallen, der Flügelspieler hatte Platz und bezwang Gäste-Goalie Alexander Sterle zum 2:1. Sterle, der von 2018 bis 2022 für Pressbaum aktiv war, musste in der Nachspielzeit noch ein drittes Mal den Ball aus dem Netz holen. Wieder war dem Treffer eine Vorarbeit von Uhlig vorausgegangen, diesmal hieß der Torschütze aber Pascal Szczur (94.). “Es war generell nicht die beste Partie. Beide Mannschaften haben eigentlich mehr Qualität”, resümiert Gimplinger. “Es war ein Schlagabtausch von Sechzehner zu Sechzehner. Für meinen Geschmack sind bei den Angriffen nicht gut genug nachgerückt. Immerhin hatten wir aber trotzdem die klareren Chancen. Von daher geht der Sieg in Ordnung.”

22.04.2023, 16.30 Uhr

Statistik:

Pressbaum - Eichgraben 3:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (3., Elfmeter) Kranz, 1:1 (23.) Miletic, 2:1 (83.) Topic, 3:1 (94.) Szczur

Karten: Schorn (75., Gelbe Karte Unsportl.)Haas (53., Gelbe Karte Foul), Ciftcisoy (84., Gelbe Karte Kritik)

Pressbaum: Miletic, Topic, Berari, Ljubicic (35. Brieger), Katava, Schorn (79. Oitzinger), Schmied, Gerstl, Szczur, Uhlig (84. Schellnast), Pusam

Eichgraben: Haas, Pilic (HZ. Fröschl), Keita, Sterle, Smola, Ciftcisoy, Billek, Rosenfeld, Kranz (79. Brauner), Milicevic, Serdar

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Alen Viljusic