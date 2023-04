Uhlig-Freistoß bringt Last-Minute-Sieg

Werbung

Pressbaum - SG Hohenberg/St. Aegyd 2:1. Nach einer ganz schwachen ersten Halbzeit in Pyhra zeigte der USV Pressbaum vor heimischem Publikum ein ganz anderes Gesicht, startete engagiert in das Duell mit dem Tabellenfünften SG Hohenberg/St. Aegyd und versuchte in der Anfangsphase mit Pressing zum Erfolg zu kommen. Eine durchaus riskante Angelegenheit. Pressbaums Defensive, die zum dritten Mal im dritten Spiel im Frühjahr in veränderter Besetzung aufs Feld geschickt wurde, war nicht immer sattelfest, die Gäste verströmten bei weiten Bällen Gefahr und verzeichneten nach einem Corner in der 20. Minute einen Lattenkopfball. Für die Gastgeber sprangen im ersten Durchgang nur Halbchancen heraus, bis kurz vor der Pause Tobias Schmied einmal allein aufs Tor laufen konnte, doch der Offensivmann vergab die Chance aufs 1:0.

Pressbaum wird stärker

In der zweiten Halbzeit kam bei Pressbaum Florin Berari für den angeschlagenen Djordje Miletic ins Spiel, die Hausherren gewannen an Stabilität und ließen bis zur 90. Minute nichts mehr zu. Auch im Offensivspiel klappte es besser, der USV wurde immer wieder über die Flügel gefährlich, zur Führung fehlte nach den Hereingaben oft nur ein letzter Schritt. Nach einer Stunde kam bei den Gastgebern der 16-jährige Felix Schwarz zu seinem Debüt in der Kampfmannschaft. Auch der Youngster fand eine aussichtsreiche Gelegenheit vor, hatte aber Pech, dass sich der Ball versprang. Das 1:0 gelang schließlich Danijel Topic in der 80. Minute. Nach einem Traumpass des überragenden Anto Ljubicic bezwang der Angreifer Gäste-Goalie Manuel Reisinger.

Ausgleich in Minute 90

Pressbaum hatte die Partie im Griff, doch bei einem Corner in der 90. Minute schlug Hohenberg/St. Aegyd zurück. Kevin Bachler köpfelte das 1:1. „Alles kann man nicht verteidigen“, sagt USV-Coach Peter Gimplinger, der mit dem Spielverlauf bereits haderte. Doch seine Mannschaft stieg noch einmal aufs Gaspedal und erarbeitete sich eine tolle Freistoßchance. Patrick Uhlig trat an und versenkte den Ball aus 18 Metern mit einem flachen, scharfen Schuss ins lange Eck (93.). Pressbaum feierte den ersten Sieg im Frühjahr, Gimplinger seinen ersten als USV-Coach. „Gottseidank!“, war der Trainer gelöst. „Wir waren in der zweiten Halbzeit ganz klar überlegen und haben den Sieg verdient.“

31.03.2023 19:30

Tore: Heim Danijel Topic (80.), Heim Patrick Uhlig (90., Freistoss), Gast Kevin Bachler (90.)

Pressbaum: Patrick Pusam, Anto Ljubicic, Jakob Schellnast, Danijel Topic, Djordje Miletic, Patrick Uhlig, Pascal Szczur, Michael Reischenböck, David Schorn, Mario Katava, Tobias Schmied, Delano Pribyl, Maximilian Oitzinger, Felix Schwarz, Florin Berari, Christoph Andreas Deyer, Peter Gimplinger, Florin Berari (HZ. statt Djordje Miletic), Felix Schwarz (62. statt Michael Reischenböck), Maximilian Oitzinger (62. statt Jakob Schellnast)

SG Hohenberg / St.Aegyd: Manuel Reisinger, Timo Mayerhofer, George Götzinger, Eric Eckel, Kevin Bachler, Klaus Ofner, Tomas Vasek, Dominic Goldhahn, René Luká?, Marco Wallner, David Mosbacher, Simon Mitterböck, Cedric Weil, Sven Walter, Matteo Postl, Thomas Kendler, Albin Berisha, Sven Walter (67. statt Dominic Goldhahn)

Karten: Florin Berari (58. Gelb Foul), Tomas Vasek (26. Gelb Kritik), René Luká? (56. Gelb Kritik), Kevin Bachler (59. Gelb Foul), George Götzinger (65. Gelb Foul), George Götzinger (90. Gelb-Rot Foul)