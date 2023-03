Purkersdorf zeigt sich im Derby unverwundbar

Beim FC Purkersdorf gab es nach dem 2:1-Sieg in Wilhelmsburg drei Änderungen in der Startelf: Der gesperrte Lukas Leitl wurde auf der Außenbahn von Franz-Josef Marcher ersetzt, im Mittelfeld erhielt Gabriel Brightwell wieder den Vorzug gegenüber Esmatullah Rezai, anstelle des angeschlagenen Clemens Dallamassl durfte Mehmet Aydogan von Beginn an ran. Und Purkersdorfs Neuzugang nützte seine Chance. Der Offensivmann, der in Wilhelmsburg das Siegtor erzielt hatte, brachte die Hausherren in der 30. Minute in Führung.

Neuzugang hält die Torquote

Nach einer anfänglichen Phase des gegenseitigen Abtastens gelang es Purkersdorf, immer weiter vorne den Ball zu erobern und Nadelstiche zu setzen. Vor dem 1:0 startete Aydogan zur richtigen Zeit in den Raum, der Ball sprang nach einem weiten Zuspiel noch einmal auf, dann überhob der Torschütze Eichgrabens Torhüter Faruk Kutlu. Sieben Minuten später stand es 2:0. Im Gäste-Strafraum herrschte Unordnung, Kutlu und ein Verteidiger gingen ebenso zum Ball wie Aydogan und Dominik Reiß. Der Goalie konnte die Kugel nicht festhalten, Reiß bugsierte sie über die Torlinie. Kutlu verletzte sich bei der Aktion und blieb zur Halbzeit in der Kabine. Für ihn kam Alexander Sterle ins Spiel, der Eichgrabens Einsertormann bereits den ganzen Herbst lang vertreten hatte.

Purkersdorf gerät in Unterzahl

Von den Gästen kam offensiv nicht viel, ein klares Abseitstor war das höchste der Gefühle. Purkersdorf hingegen ließ gute Chancen auf das 3:0 ungenützt. Als Philipp Grabner für zweifaches Ballwegschlagen Gelb und Gelb-Rot sah (48., 59.), schien alles angerichtet für ein spannendes letztes Spieldrittel. Doch Purkersdorf formierte die Defensive und gab sich trotz der Unterzahl überhaupt keine Blöße, Eichgraben schob den Ball hin und her, kam aber zu keinem Abschluss mehr. Für den FCP boten sich Räume zum Kontern. Der eingewechselte Lucian Eder scheiterte zuerst noch an Sterle, doch nützte seine zweite Topchance, um den 3:0-Endstand zu fixieren (90.). Für das 16-jährige FCP-Eigengewächs war es das erste Tor in einem Meisterschaftsspiel. Purkersdorfs Trainer Jürgen Novara war hochzufrieden mit seiner Mannschaft: „Wenn man in Unterzahl alles so wegverteidigt, dass der Tormann überhaupt keinen Ball zum Fangen bekommt, sagt das schon alles.“

Purkersdorf - Eichgraben 3:0 (2:0)

Samstag, 25. März 2023, Purkersdorf, 80 Zuseher, SR Gerald Seizer

Tore:

1:0 Mehmet Aydogan (30.)

2:0 Mehmet Aydogan (37.)

3:0 Lucian Eder (90.)

Purkersdorf: J. Filar, D. Faschingeder, G. Brightwell (77. L. Szczur), P. Grabner, M. Djukic (67. E. Rezai), D. Reiß (73. L. Eder), B. Brabetz, T. Prager, F. Marcher, D. Romic, M. Aydogan; S. Kinzl, M. Farghadan, D. Dies

Trainer: Jürgen Novara

Eichgraben: F. Kutlu (HZ. A. Sterle) - N. Rosenfeld - M. Milicevic - S. Keita - O. Kayikci (68. T. Götze) - P. Smola - N. Serdar (52. D. Brauner), A. Haas - A. Pilic - G. Billek - M. Ciftcisoy; C. Schneider, E. Alieski

Trainer: Nebojsa Trucic

Karten:

Gelb: Philipp Grabner (48., Unsportl.) bzw. keine

Gelb-Rot: Philipp Grabner (59., Unsportl.) bzw. keine