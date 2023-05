Hafnerbach kehrt auf die Siegerstraße zurück

Pyhra - Hafnerbach 1:4. Nach einem sieglosen April startete die TSU Hafnerbach überfallsartig in das Gastspiel beim SC Pyhra. Die Hausherren hatten Glück, bei zwei guten Chancen des Vizemeisters nicht schon nach fünf Minuten zurückzuliegen. Christopher Ieremici, der nach seiner Verletzung zu Beginn der Vorbereitung erstmals wieder in der Startelf stand, traf nur die Stange. Der Vizemeister war in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend, doch auch Pyhra hatte die Möglichkeit, um in Führung zu gehen. Marco Wielander, der den gesperrten Michal Valjent im Sturm vertrat, vergab die Chance auf das 1:0. Das Tor fiel in der 33. Minute auf der anderen Seite: Ieremici tanzte zuerst einen Gegenspieler aus und traf dann platziert ins Kreuzeck. Die TSU nützte den Schwung, Matus Jorik legte noch vor der Pause zweimal nach. Zuerst verwertete der Slowake den Abpraller nach einem Freistoß seines Landsmannes Jozef Tirer (39.), danach traf er nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen und einer Flanke von Matthias Pusker (42.).

Hands-Elfmeter lässt Pyhra hoffen

“Es war eine annähernd perfekte Halbzeit”, war TSU-Coach Thomas Gstöttenmayr zufrieden. Seine Vorgabe für den zweiten Durchgang lautete: Ruhig bleiben, aufpassen, geduldig sein. Der Plan musste überdacht werden. Drei Minuten nach Wiederanpfiff rutschte Patrick Heiss aus und bekam den Ball dabei an die Hand, der Schiedsrichter gab Elfmeter. SCP-Kapitän Christoph Hagenauer übernahm die Verantwortung und bezwang Christian Speiser, der im TSU-Tor sein Comeback gab und in seinem ersten Meisterschaftsspiel im Frühjahr eine sehr solide Leistung brachte.

Speiser verhindert Anschlusstreffer

Die Hausherren witterten Morgenluft und drängten in der Folge auf das 2:3, Speiser konnte einen guten Schuss mit einer starken Reaktion über die Latte drehen. Als Ieremici alleine aufs Tor lief und unsanft gestoppt wurde, reklamierten die Gäste vergeblich auf Torraub. In der 66. Minute konnte Ieremici dann aber niemand mehr am Abschluss hindern, er nützte einen Stanglpass von Matthias Pusker, um die Vorentscheidung im Spiel herbeizuführen. Im Finish gab es noch ein Comeback bei der TSU: Innenverteidiger Juraj Chupac sammelte nach fünfwöchiger Verletzungspause noch eine Viertelstunde lang Spielpraxis. Am Zwischenstand änderte sich nichts mehr. Mit dem 4:1-Sieg blieb Hafnerbach an Tabellenführer Purkersdorf dran. “Es war eine Topleistung von der ganzen Mannschaft”, war Gstöttenmayr zufrieden. “Die Burschen hatten heute so richtig Lust darauf Fußball zu spielen. Die schöne Anlage in Pyhra ist uns da entgegengekommen. Es war ein hochverdienter Sieg.”

06.05.2023 16:30

Statistik:

Pyhra - Hafnerbach 1:4 (0:3)

Torfolge: 0:1 (33.) Ieremici, 0:2 (39.) Jorik, 0:3 (42.) Jorik, 1:3 (48., Elfmeter) Hagenauer, 1:4 (66.) Ieremici

Karten: Schwingenschlögl (68., Gelbe Karte Kritik), Bernhard (76., Gelbe Karte Foul), Buchmayer (52., Gelbe Karte Kritik), Höpp (59., Gelbe Karte Foul)Grill (79., Gelbe Karte Foul), Jorik (90., Gelbe Karte Foul)

Pyhra: Hagenauer Christoph, Balzer, Rudolf (HZ. Buchmayer), Mihalik, Hagenauer Matthias, Nolz, Wielander, Nguyen (86. Sima), Herzberger (77. Lehr), Höpp, Bernhard (77. Wiesbauer)

Hafnerbach: Schwab, Tirer, Kayan (88. Pusker), Randa (76. Heinzl), Jorik, Pusker Alexander, Heiss (76. Chupac), Pusker Matthias (67. Grill), Ieremici (88. Bayerl), Gigl, Speiser

130 Zuschauer, Schiedsrichter: Mirko Bebek