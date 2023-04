Pyhra gewinnt das Derby mit Minimalvorsprung

Werbung

Pyhra - Harland 1:0. Der SC Pyhra war in der ersten Halbzeit die tonangebende Mannschaft. Die Gäste aus Harland kamen im ersten Durchgang nicht über eine Statistenrolle hinaus und konnten sich nur bis zur 19. Minute schadlos halten. Nach einem Corner wurde der Ball in den Strafraum verlängert, wo er Marco Wielander vor die Füße fiel, der aus der zweiten Reihe kam und die Kugel sauber traf. HSC-Goalie Arjan Muharemi war ohne Abwehrchance. Wielander wurde im Derby als Sturmspitze aufgeboten, wo er Legionär Michal Valjent ersetzte, der erst am Vormittag krankheitsbedingt abgesagt hatte. Alexander Höpp prüfte Muharemi mit einem Weitschuss, der Schlussmann der Gäste reagierte aber glänzend.

Muharemi hält Harland im Spiel

Die Hausherren machten zu wenig aus ihrer Überlegenheit und ließen alle Chancen auf das 2:0 ungenützt, was sich auch nach der Pause fortsetzte. Wielander scheiterte nach dem Seitenwechsel im Eins-gegen-eins an Muharemi. In der zweiten Halbzeit fand allerdings auch Harland zu sich und kam zu einigen guten Möglichkeiten. Nach einer Freistoßflanke setzte Semir Jashari den Ball an der zweiten Stange knapp neben das Tor. Bei einem Versuch von Thomas Holzhauser konnte die SCP-Abwehr den Ball gerade noch von der Linie kratzen. Auch Goalie Julian Balzer war plötzlich immer öfter gefordert. Erst machte er eine Chance von Ali Alexandru Mohammad mit einer Fußabwehr zunichte, dann drehte er einen 45-Meter-Heber von Miroslav Gregan im Zurücklaufen über die Latte.

Mohammad hat das 1:1 am Fuß

Die beste Chance auf den Ausgleich hatte Mohammad in der 80. Minute. Der trickreiche Offensivmann hatte seinen Gegenspieler bereits ausgespielt, doch verfehlte dann aus bester Schussposition das Tor. Pyhra konnte sich am Ende glücklich schätzen, dass es mit dem zweiten Heimsieg der Saison klappen sollte. “Ein Punkt wäre nicht unverdient gewesen”, meint Harlands Obmann Toni Heinzl. Pyhras sportlicher Leiter und Tormanntrainer Dietmar Bachtrögler, der den erkrankten Gerald Schwingenschögl als Coach vertrat, wusste auch: “Harland hätte sich sicher ein Tor verdient. Aber wir hätten das Spiel einfach viel früher entscheiden müssen, die Chancen waren da. Wenn wir in der ersten Halbzeit das 2:0 machen, dann geht einiges leichter.”

23.04.2023

Statistik:

Pyhra - Harland 1:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (19.) Wielander

Karten: Wielander (90+2., Gelbe Karte Foul)Jashari (21., Gelbe Karte Foul), Gregan (45., Gelbe Karte Kritik), Mashudov (75., Gelbe Karte Foul), Mihaiescu (83., Gelbe Karte Kritik), Meyer (88., Gelbe Karte Unsportl.)

Pyhra: Buchmayer (77. Nguyen), Herzberger (90+1. Hagenauer), Mihalik (90+1. Wiesbauer), Bernhard (77. Hagenauer), Rudolf (57. Lehr), Pedevilla, Balzer, Hagenauer Christoph, Nolz, Höpp, Wielander

Harland: Muharemi, Koplik, Amon (HZ. Mashudov), Mohammad, Zeiss, Jashari (57. Zulfiji), Meyer, Besic, Gregan, Holzhauser (75. Mashudov), Brammer

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Soner Sen