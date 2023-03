Pyhra feiert den ersten Heimsieg

Im ersten Spiel der Frühjahrsmeisterschaft galt es aus Sicht des SC Pyhra, eine Scharte aus dem Herbst auszuwetzen: Als einziges Team der Liga war man in der Hinrunde vor heimischem Publikum sieglos geblieben. Die Partie gegen Pressbaum begann für die Hausherren vielversprechend: nämlich ohne frühes Gegentor. Wie oft hatte die Mannschaft von Trainer Gerald Schwingenschlögl im Herbst den Start verschlafen? Am Sonntag war der SCP von Beginn an gut im Spiel.

Zweites Saisontor für Höpp

Ein gutes Omen war auch der Führungstreffer von Alexander Höpp in der 16. Minute. Der etatmäßige Außenverteidiger, der diesmal auf der Sechserposition im Einsatz war, hatte sein bislang einziges Saisontor im Herbst gegen Pressbaum erzielt. Damals feierten die Gäste einen 5:1-Sieg. Nun traf Höpp wieder. Nach einem Corner kam er im Rückraum an den Ball, der 23-Jährige fackelte nicht lange und traf aus 20 Metern zum 1:0.

Bachinger schnürt Doppelpack

Die Führung gab den Hausherren Selbstvertrauen. Marcel Bachinger erhöhte nach einer schönen Aktion und Vorarbeit von Michal Valjent mit einem Schuss ins kurze Eck auf 2:0 (23.), kurz vor der Pause schnürte Bachinger den Doppelpack (45.). Von Pressbaum war in der ersten Halbzeit wenig zu sehen. USV-Coach Peter Gimplinger erkannte seine Mannschaft kaum wieder: „Schwer zu sagen, was da los war. Wir waren ein lebloser, emotionsloser Haufen und sind da nur irgendwie durch die Gegend gewandelt. Das war einfach enttäuschend.“ Erst in der zweiten Halbzeit ließen die Wienerwälder Gegenwehr erkennen. Valjent vergab die Chance auf das 4:0, Pressbaums Tobias Schmied war treffsicherer und verkürzte auf 3:1 (66.).

Platzverweis für Gerstl

Doch die Pressbaumer waren nicht dazu in der Lage, noch einmal für Spannung zu sorgen. Stattdessen haderten die Gäste mit den Schiedsrichterentscheidungen. Patrick Uhlig wurde mehrmals gefoult, Jakob Gerstl sah Gelb-Rot, weil er nach einem Schiedsrichterpfiff noch einen Torschuss anbrachte (72.). „Eine fragwürdige Entscheidung“, sagt Gimplinger. „Aber das darf keine Ausrede für die Niederlage sein. Pyhra hat gegen uns nicht glänzen müssen. Sie haben einfach mehr Willen gezeigt und so auch verdient gewonnen.“ Schwingenschlögl war zufrieden: „Wir haben nach dem 3:1 nichts mehr zugelassen. Wir hätten unsere Umschaltmomente noch besser ausspielen können. Aber vor allem war es wichtig, zuhause endlich anzuschreiben.“

Pyhra - Pressbaum 3:1 (3:0)

Sonntag, 26. März 2023, Pyhra, 150 Zuseher, SR Emre Cakmak

Tore:

1:0 Alexander Höpp (16.)

2:0 Marcel Bachinger (23.)

3:0 Marcel Bachinger (45.)

3:1 Tobias Schmied (66.)

Pyhra: J. Balzer - F. Schober, M. Nolz, A. Höpp, A. Mihalik, M. Valjent (66. C. Lehr), C. Nguyen (10. J. Bernhard), M. Hagenauer, K. Pedevilla, L. Herzberger, M. Bachinger (52. C. Hagenauer); P. Neulinger, N. Rudolf, N. Hagenauer

Trainer: Gerald Schwingenschlögl

Pressbaum: P. Pusam, A. Ljubicic, M. Oitzinger (82. J. Schellnast), D. Topic, D. Miletic (19. D. Schorn), P. Uhlig, M. Reischenböck, U. Brieger, M. Katava, J. Gerstl, T. Schmied; D. Pribyl, N. Slachta, P. Gimplinger, S. Kröss

Trainer: Peter Gimplinger

Karten:

Gelb: Marcel Bachinger (20., Unsportl.), Lukas Herzberger (74., Foul), Christopher Lehr (75., Unsportl.) bzw. Jakob Gerstl (37., Unsportl.), Mario Katava (49., Foul), Jakob Schellnast (89., Unsportl.)

Gelb-Rot: Lukas Herzberger (87., Foul) bzw. Jakob Gerstl (72., Unsportl.)