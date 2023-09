Rundenvorschau Altlengbach peilt Derby-Überraschung an

Foto: Romeo Felsenreich, Romeo Felsenreich

M aria Anzbach will die Tabellenführung verteidigen, doch Trainer Hofbauer ist vor der Altlengbacher Wundertüte gewarnt. Böheimkirchen erwartet in Markersdorf die bis dato schwerste Prüfung der Saison. Eichgraben ist in Pyhra gefordert.

Mit einem 5:1-Triumph gegen Markersdorf nahm der SV Maria Anzbach Nachbarklub Eichgraben, der gegen Pressbaum patzte (2:3) die Tabellenführung ab. Die Spitzenposition soll nun im Derby gegen Altlengbach behauptet werden, doch SVMA-Coach Bernhard Hofbauer ist gewarnt: “Auf ihrem kleinen Platz schießt Altlengbach oft viele Tore. Selbst wenn man mit zwei oder drei Toren in Führung liegt, darf man nicht nachlassen. Altlengbach hat meist Top oder Flop-Ergebnisse.” Hofbauer kann bis auf Dominik Saghy aus dem Vollen schöpfen. Beim SVA hat man einen vollzähligen Kader zur Verfügung. „Alle sind fit und motiviert, gegen Maria Anzbach für eine Überraschung zu sorgen”, heißt es von Seiten Altlengbachs. Markersdorf empfängt Böheimkirchen Böheimkirchen ist nach dem ersten Punktverlust der Saison (2:2 gegen Hohenberg/St. Aegyd) in Markersdorf gefordert. Die Spielgemeinschaft bekommt es mit dem ASK Wilhelmsburg zu tun, der gegen Pyhra eine 0:2-Heimniederlage kassierte. Es war ein glanzloser Sieg des SC Pyhra. Im Heimspiel gegen Eichgraben wird es für die Mannschaft von Trainer Gerald Schwingenschlögl jedenfalls einer Steigerung bedürfen. Pressbaum hat nach der kleinen Sensation in Eichgraben (3:2) Lust auf mehr, doch auch der SV Türnitz konnte gegen Harland die ersten drei Punkte der Saison einfahren (3:1). Harland wiederum ist im Duell mit Titelkandidat Neulengbach, das zuletzt Traisen mit 4:2 bezwang, klarer Außenseiter. Termine: Freitag, 19.30 Uhr: Markersdorf - Böheimkirchen, Pyhra – Eichgraben, SG Hohenberg/St. Aegyd – Wilhelmsburg. Samstag, 16.30 Uhr: Harland – Neulengbach, Pressbaum - Türnitz. Sonntag, 16 Uhr: Altlengbach – Maria Anzbach.