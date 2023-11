Anzbach und Markersdorf können Druck aufbauen

Die vorletzte Runde des Jahres kann vorerst nicht komplett absolviert werden, das einzige Freitagsspiel der Runde zwischen dem USV Neulengbach und dem SV Böheimkirchen wurde am späten Vormittag abgesagt. Das Topspiel der Runde fiel dem Dauerregen zum Opfer. Ob das Spiel noch im Herbst nachgetragen werden kann, wird sich weisen. Eine Verschiebung ins Frühjahr käme den Hausherren nicht ungelegen. Schließlich sind beim Titelkandidaten aus dem Wienerwald alle vier Legionäre außer Gefecht. Tabellenführer Maria Anzbach und Markersdorf die Chance, sich zumindest vorläufig von Neulengbach abzusetzen. Die beiden Topteams sind in Traisen und Pressbaum Favorit, auch wenn die Gastgeber zuletzt Erfolgserlebnisse verzeichnen konnten, Traisen siegte in Altlengbach (3:1), Pressbaum bezwang Hohenberg/St. Aegyd (2:0).

Wilhelmsburg hat Lust auf mehr

Auch beim ASK Wilhelmsburg macht sich wieder Optimismus breit, nachdem der ASK mit einem 3:2-Sieg gegen Eichgraben seine Durststrecke nach sechs Niederlagen beendet hatte. In Türnitz peilen die Wilhelmsburger die nächsten Punkte an. Der zuletzt spielfreie SC Pyhra hat gegen die SG Hohenberg/St. Aegyd in einer durchwachsenen Herbstsaison die letzte Chance auf einen Heimsieg. Harland ist nach der Überraschung in Markersdorf (2:2) ebenfalls fest entschlossen, die triste Heimbilanz aufzuhübschen, der HSC holte all seine sieben Punkte auswärts. Der Gegner im Kellerduell heißt Altlengbach.

Termine:

Samstag, 14 Uhr: Traisen – Maria Anzbach, Türnitz - Wilhelmsburg; 16 Uhr: Pressbaum – Markersdorf.

Sonntag, 14 Uhr: Harland – Altlengbach, Pyhra – SG Hohenberg/St. Aegyd.