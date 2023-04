Atempause im Titelrennen

Werbung

An der Tabellenspitze ist das Feld zusammengerückt, nach Hafnerbachs Heimniederlage gegen Neulengbach und Maria Anzbachs Sieg gegen Türnitz sind die ersten vier Teams nur noch durch zwei Punkte getrennt. Am Wochenende standen zwei Highlights auf dem Programm, Hafnerbach gegen Maria Anzbach und Türnitz gegen Purkersdorf, die ersten vier Teams im Infight – die Losfee hatte es mit den Fans gut gemeint. Doch Petrus erwies sich als Spielverderber, nach mehrtägigem Dauerregen mussten beide Partien frühzeitig abgesagt werden. Eichgraben gegen Hohenberg/St. Aegyd fällt ebenso aus. Stand Freitagmittag bleiben vier Spiele im Programm. Ob sie ausgetragen werden können, ist angesichts der Wetterprognose aber ebenfalls mehr als fraglich.

Zwei Derbys und ein Kellerduell

Am Samstag soll in Neulengbach das Derby zwischen dem heimischen USV und dem SV Altlengbach über die Bühne gehen. Ein weiteres Nachbarschaftsduell ist in Böheimkirchen geplant, wo Hausherr SVB den SC Pyhra empfängt. Die Statistik spricht für die Gäste, die ungeachtet ihrer eklatanten Heimschwäche die Auswärtstabelle anführen und im Frühjahr bereits neun Punkte holen konnten. Böheimkirchen sah nach einem kapitalen Frühjahrsfehlstart wieder Licht am Ende des Tunnels und siegte in Traisen mit 3:2. „Wenn es halbwegs geht, möchten wir unbedingt spielen“, sagt SVB-Coach Mario Pemmer. Das gilt wohl auch für den SC Harland, der im Kellerduell gegen Traisen die Rote Laterne abgeben kann, für den ASK Wilhelmsburg, der in St. Aegyd zuletzt den ersten Sieg im Frühjahr holte (5:2), und für den USV Pressbaum, der die letzten beiden Partien (2:1 gegen Hohenberg/St. Aegyd und 4:2 gegen Altlengbach) für sich entscheiden konnte.

Termine (Stand: Freitag, 13 Uhr):

Samstag, 16 Uhr: Neulengbach - Altlengbach (E. Cindi); 16.30 Uhr: Böheimkirchen - Pyhra (Govedarevic).

Sonntag, 16.30 Uhr: Harland - Traisen (Greisinger), Wilhelmsburg - Pressbaum (Flatzelsteiner).