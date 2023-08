Derby-Prüfungen für die Titelfavoriten

In der NÖN-Umfrage unter Trainern und Funktionären der 2. Klasse Traisental gingen der USV Neulengbach und der SV Maria Anzbach als Titelfavoriten hervor. Nach den Verstärkungen im Sommer scheinen beide Teams reif für den Titel. Vor allem in Neulengbach gibt man sich Mühe, die Titelchancen kleinzureden. Im Auftaktderby gegen Eichgraben muss die Mannschaft jedenfalls gleich einmal zeigen, was in ihr steckt. „Das ist die erste Standortbestimmung. Wir werden sie ernst nehmen. Eichgraben ist sicher ein Mitfavorit. Ihr neuer Stürmer ist technisch gut“, sagt Neulengbachs sportliche Leiter Heinz Horn. Sein Team muss im ersten Spiel noch Nachwehen aus der vergangenen Saison verarbeiten. Bence Toth und Uran Ajredini sind gesperrt. Ob Torhüter Martin Dobias nach seiner Knie-Operation wieder einsatzbereit ist, steht noch nicht fest.

Aber auch in Eichgraben kann Trainer Rene Fröschl nicht aus dem Vollen schöpfen. Nurettin Serdar steht urlaubsbedingt noch nicht zur Verfügung, Mijo Milicevic laboriert noch an einer Achillessehnenverletzung. “Diese Partie wird die Meisterschaft nicht entscheiden, ist aber definitiv ein ordentlicher Kracher. Wir wollen dort nicht nur die Statistenrolle haben, sondern werden alles reinhauen“, sagt Eichgrabens sportlicher Leiter Mario Strukelj. Er will mit seinem Team um den Titel mitspielen.

Anzbach erwartet “Bewährungsprobe”

Auch für den SV Maria Anzbach beginnt die Saison mit einem Derby. Der Gegner ist der USV Pressbaum, die Rollen sind klar verteilt. „Ich erhoffe mir natürlich einen Sieg“, sagt SVMA-Coach Bernhard Hofbauer und spricht von einer ersten Bewährungsprobe. „Pressbaum wird es uns sicher nichts schenken, aber wir sind gut drauf und wollen die drei Punkte mitnehmen.“ Bis auf den Verletzten Dominik Saghy kann Maria Anzbach aus dem Vollen schöpfen. Pressbaum hofft auf eine Überraschung zum Auftakt. „Aber es wird ganz schwer. Mit Soura hat Anzbach das Puzzlestück bekommen, das ihnen noch gefehlt hat“, sagt USV-Coach Peter Gimplinger. In Pressbaum ist der Kader überschaubar, mit Ulrich Brieger und Anto Ljubicic stehen dem USV im ganzen Herbst zwei Stammkräfte nicht zur Verfügung.

Der WSV Traisen trifft zum Auftakt auf den neu formierten ASK Wilhelmsburg. Bis auf Daniel Jakovljevic (Urlaub) hat WSV-Trainer Robert Möderndorfer den gesamten Kader zur Verfügung. „Ich schiebe den Wilhelmsburgern die Favoritenrolle zu, die sicher schon weiter sind als wir. Es wird noch die eine oder andere Woche dauern, bis bei uns alle kraftmäßig auf einem Niveau sind, trotzdem hat die Mannschaft die Qualität, im Derby zu bestehen. Wir wollen vor eigenem Publikum rausgehen und versuchen zu gewinnen.“ Für ASK-Trainer Jürgen Pinczker steht fest: “Traisen ist ein Überraschungspaket. Ihre Vorbereitung war vielleicht nicht optimal, aber die Mannschaft hat Klasse. Die Derbys waren in der Vergangenheit immer rassig. Da gilt es zu bestehen. Wir fahren hin, um zu gwinnen.”

Spielgemeinschaft empfängt den Absteiger

Hohenberg/St. Aegyds Trainer Ercan Gürbüz freut sich schon auf den Auftakt gegen Markersdorf. „Wir sind komplett aus heutiger Sicht, aber Absteiger Markersdorf kann ich schwer einschätzen“, ist man gleich mit der großen Unbekannten der Liga konfrontiert. „Wir haben uns aber gut vorbereitet und wollen einen positiven Saisonauftakt. Auch wenn es sicher nicht leicht wird, streben wir zu Hause einen Sieg an.“ Markersdorfs neuer Coach Novak Vucic muss noch auf den rekonvaleszenten Fabian Fraunbaum verzichten, Florian Luger könnte nach seiner Verletzung in der Vorbereitung zumindest wieder im Kader stehen. Vucic hat sich vom Auftaktgegner bereits ein Bild gemacht: “Sie haben viele Eigenbauspieler, spielen daheim heißblütig und mit Herz. Für uns wird es wichtig sein, in Führung zu gehen, sonst wird es sehr, sehr schwer.”

Der Vorjahresletzte SC Harland hat in der Vorbereitung mit starken Ergebnissen aufhorchen lassen, die Mannschaft von Trainer Mihai Mihaiescu gewann alle vier Testspiele und ließ dabei nicht einmal ein Gegentor zu. “Vorbereitung und Meisterschaft sind zwei Paar Schuhe”, hält HSC-Obmann Toni Heinzl fest. “Aber wir sind schon ein eingespieltes Team, die Mannschaft hat sehr gut zusammengearbeitet. Im letzten Spiel haben uns sechs Leute gefehlt und trotzdem hat es gut funktioniert.” Ins Heimspiel gegen den SV Böheimkirchen möchte man den Schwung nun mitnehmen. Mit kurzer Verzögerung starten dann auch der SC Pyhra und der SV Altlengbach in die Saison. Das Spiel wurde aufgrund des Frequency-Festivals auf den kommenden Mittwoch verlegt.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Neulengbach – Eichgraben, Traisen – Wilhelmsburg.

Samstag, 17 Uhr: Harland - Böheimkirchen, Pressbaum – Maria Anzbach; 17.30 Uhr: SG Hohenberg/St. Aegyd – Markersdorf.

Mittwoch, 20 Uhr: Pyhra – Altlengbach.