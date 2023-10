Die Titelfavoriten im Nachbarschaftsduell

Im Schlagerspiel der Herbstsaison kommt es am Samstagnachmittag zum Nachbarschaftsduell der beiden Titelfavoriten. Der SV Maria Anzbach und der USV Neulengbach konnte die hohe Erwartungshaltung in den ersten neun Runden erfüllen und liegen punktegleich mit dem USC Markersdorf an der Tabellenspitze. Maria Anzbach ist noch unbesiegt. Neulengbach ließ sich vom Ausfall aller vier Legionäre (!) nicht aus der Bahn werfen. „Es ist alles angerichtet, das wird super. Ich hoffe auf viele Zuschauer“, sagt SVMA-Coach Bernhard Hofbauer voller Vorfreude. Neben den Langzeitverletzten ist Christian Winter bei den Hausherren fraglich. USVN-Coach Gerhard Henke muss fünf Stammspieler vorgeben und sieht seine Elf daher in der Außenseiterrolle. „Wir haben nichts zu verlieren. Wir wissen jetzt aber auch, dass wir auch ohne Legionäre auskommen.“

Markersdorfer Festung

Zum lachenden Dritten könnte Markersdorf werden, das im einzigen Freitagsspiel der Runde Schlusslicht Harland empfängt. Zuhause ist die Mannschaft von Trainer Novak Vucic noch ohne Punkteverlust. Sollten die Wienerwaldklubs Remis spielen oder Neulengbach gewinnen, so würde Markersdorf aufgrund des direkten Duells die Tabellenführung übernehmen - drei Punkte gegen Harland vorausgesetzt. Böheimkirchen will sich gegen Türnitz nach der 1:6-Abfuhr in Eichgraben rehabilitieren. Eichgraben ist im Gastspiel bei den seit fünf Runden punktelosen Wilhelmsburgern klarer Favorit. Altlengbach hofft gegen Traisen auf einen Trainereffekt, nachdem U23-Coach Johannes Kaiblinger und Co-Trainer Christopher Schöny das Zepter von Manfred Kerschner übernommen hatten. Pressbaum ist bei der SG Hohenberg/St. Aegyd gefordert.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Markersdorf – Harland.

Samstag, 14 Uhr: Maria Anzbach – Neulengbach, SG Hohenberg/St. Aegyd – Pressbaum.

Sonntag, 14 Uhr: Böheimkirchen - Türnitz, Wilhelmsburg – Eichgraben; 16 Uhr: Altlengbach – Traisen.