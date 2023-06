Ein Platz am Stockerl ist noch frei

Die Meisterentscheidung ist gefallen. Der FC Purkersdorf hat im vorgezogenen Spiel der letzten Runde am Donnerstag alles klar gemacht und mit einem 4:0-Sieg gegen Pressbaum den Aufstieg in die 1. Klasse West/Mitte fixiert. Die TSU Hafnerbach steht als Vizemeister fest und wird am 21. Und 24. Juni eine Relegation gegen das Schlusslicht der 1. Klasse West/Mitte bestreiten. Der erste Meistertitel der Vereinsgeschichte lässt zwar weiterhin auf sich warten, den lange gehegten Aufstiegstraum könnte sich die TSU aber trotzdem erfüllen. Da die 1. Klasse am nächsten Wochenende noch eine Runde spielt, die Traisental-Gruppe die 26. Runde aber bereits im März absolviert hat, hat Hafnerbach genug Zeit, um sich auf die Relegationspartien vorzubereiten. Im Heimspiel gegen den SV Böheimkirchen will der Vizemeister noch einmal Selbstvertrauen tanken.

Zwei Derbys in der letzten Runde

Platz eins und zwei sind also vergeben, im Fernduell zwischen Maria Anzbach und Türnitz geht es noch um einen “Stockerlplatz”. Türnitz hat mit dem Heimspiel gegen den Tabellenletzten Harland die mutmaßlich einfachere Aufgabe vor der Brust als Maria Anzbach mit dem Heimspiel gegen Wilhelmsburg. Im direkten Duell gegen die Wienerwälder hat der SVT die Nase vorn (4:0, 0:1). Anzbach braucht gegen Wilhelmsburg also einen Sieg, um fix Dritter zu bleiben. Die verbleibenden drei Duelle finden bereits am Freitag statt. Eichgraben, Wilhelmsburg, die SG Hohenberg/St. Aegyd und Neulengbach haben alle noch die Chance, die Saison am fünften Platz zu beenden. In Traisen (gegen Hohenberg/St. Aegyd) und Neulengbach (gegen Eichgraben) wird in der letzten Runde noch einmal Derbystimmung aufkommen. Pyhra hat drei Punkte gegen Altlengbach eingeplant, um sich nach einer durchwachsenen Saison mit einem Erfolg in die Sommerpause zu verabschieden.

Termine:

Freitag, 19 Uhr: Pyhra - Altlengbach (Pleininger); 19.30 Uhr: Hafnerbach - Böheimkirchen (A. Bayrakdar), Neulengbach - Eichgraben (F. Pohl), Traisen - SG Hohenberg/St.Aegyd (T. Bauer).

Samstag, 17.30 Uhr: Maria Anzbach - Wilhelmsburg (F. Komar), Türnitz - Harland (P. Schönleitner).