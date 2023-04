Ein Topspiel und vier Nachbarschaftsduelle

Werbung

Nach dem sportlichen Totalausfall des letzten Wochenendes – alle Spiele der 2. Klasse Traisental wurden vom Regen weggespült – kann der Spielbetrieb nun weitergehen. Das Topspiel der Runde steigt als einzige Partie am Freitagabend. Der FC Purkersdorf empfängt Tabellenführer TSU Hafnerbach. Im Herbst behielt der Spitzenreiter im Eröffnungsspiel des neuen Sportplatzes mit 4:2 die Oberhand. Es war eine intensive Partie zweier gleichwertiger Mannschaften, die durchaus auch anders ausgehen hätte können. Auf die TSU wartet nun die vielleicht härteste Prüfung im Frühjahr: Purkersdorf ist in der Rückrunde noch ungeschlagen und zeigte sich zuletzt in bestechender Form. Hafnerbach hatte zwei Wochen Zeit, die bittere 0:1-Heimniederlage gegen Neulengbach zu verdauen. Mit einem Sieg könnte der Wienerwaldklub Hafnerbach in der Tabelle überholen und somit – zumindest für eine Nacht – die Spitzenposition übernehmen.

Titelkandidaten in Derbys gefordert

Es wäre eine Momentaufnahme. Maria Anzbach und Türnitz haben es in den Derbys gegen ein zuletzt immer stärker auftretendes Neulengbach beziehungsweise gegen Traisen in der Hand, Kapital draus zu schlagen, wenn Hafnerbach und Purkersdorf sich gegenseitig Punkte wegnehmen. Ein drittes Nachbarschaftsduell steigt in Pressbaum, wo der heimische USV nach seinen ersten beiden Siegen im Frühjahr die Gäste aus Eichgraben empfängt. Das vierte Derby des Spielwochenendes wird am Sonntag in Pyhra über die Bühne gehen, wo der heimische SC auf die Gäste aus Harland trifft. Altlengbach ist wie Harland im Frühjahr noch ohne Sieg. Die Wienerwälder möchten ihre Bilanz am Samstagnachmittag gegen den ASK Wilhelmsburg aufbessern.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Purkersdorf - Hafnerbach (M. Lenz).

Samstag, 16 Uhr: Altlengbach - Wilhelmsburg (Lenk); 16.30 Uhr: Maria Anzbach - Neulengbach (Radenkovic), Pressbaum - Eichgraben (Viljusic).

Sonntag, 11 Uhr: Böheimkirchen - SG Hohenberg/St.Aegyd (E. Kaya), Pyhra - Harland (Sen); 16.30 Uhr: Traisen - Türnitz (Akcay).