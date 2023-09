Erstes Heimspiel für den Absteiger

Der USC Markersdorf war in der Meisterschaft zuletzt spielfrei, schob einen Test gegen Gebietsligist Grafenwörth ein und siegte auswärts mit 4:2. Im ersten Heimspiel der Saison möchte sich der mit Titelhoffnungen ausgestattete Absteiger nach der Auftaktniederlage in Hohenberg rehabilitieren. Zu Gast ist der SV Altlengbach. Der Vorletzte der vergangenen Saison verzeichnete aber einen guten Saisonstart, nach dem 1:1 in Pyhra feierte die Mannschaft von Trainer Manfred Kerschner einen 3:0-Heimsieg gegen Markersdorf-Bezwinger Hohenberg/St. Aegyd.

Harland empfängt Eichgraben

Tabellenführer Eichgraben will im Gastspiel in Harland auch das dritte Saisonspiel gewinnen. Die ebenfalls noch makellosen Maria Anzbacher sind in St. Aegyd gefordert. Mit dem SV Böheimkirchen ist noch ein drittes Team nach zwei Runden ohne Punktverlust. Mit dem Derby in Pyhra wartet auf den SVB nach den Siegen gegen Harland (2:0) und Pressbaum (2:1) aber die bis dato schwerste Prüfung der neuen Saison. Pressbaum will im Heimspiel gegen den ASK Wilhelmsburg die rote Laterne abgeben. Traisen peilt im Derby gegen Türnitz den zweiten Saisonsieg an.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Markersdorf – Altlengbach, Pressbaum – Wilhelmsburg.

Samstag, 16 Uhr: SG Hohenberg/St. Aegyd – Maria Anzbach (in St. Aegyd); 16.30 Uhr: Harland – Eichgraben; 19 Uhr: Pyhra - Böheimkirchen.

Sonntag, 16.30 Uhr: Traisen - Türnitz.