"Königsmacher” packt die Säge aus

Die Karten sind neu gemischt. Nach dem vergangenen Spielwochenende hat die Liga einen neuen Tabellenführer. Der FC Purkersdorf bezwang Hafnerbach mit 2:1 und kletterte von Platz vier direkt auf Platz eins. Nun gilt es für den FCP, die Spitzenposition zu bestätigen. Am Freitagabend ist Purkersdorf in Neulengbach zu Gast. Bei jener Mannschaft, die zuletzt Hafnerbach (1:0) und Maria Anzbach (1:1) Punkte abknöpfen konnte.

Neulengbachs Trainer Gerhard Henke hat mit Maximilian Scharf und Markus Figl zwei Spieler mehr zur Verfügung als gegen Anzbach. Er zollt dem Gegner Respekt: „Purkersdorf ist für mich die stärkste Mannschaft der Liga. Aber wir wollen etwas mitnehmen. Gegen bessere Teams tun wir uns oft etwas leichter." FCP-Coach Jürgen Novara ist gewarnt: „Neulengbach kann jedem Gegner Punkte wegnehmen“, warnt Purkersdorfs Trainer Jürgen Novara. Im Herbst trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 3:3-Untentschieden.

Traisen fährt mit Selbstvertrauen zum Vizemeister

Hafnerbach ist gut beraten, nach den Niederlagen gegen Neulengbach (0:1) und Purkersdorf (1:2) schleunigst wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Doch gegen Traisen ist der Titelkandidat seit drei Spielen ohne Sieg: Auf die 1:5-Heimschlappe im Herbst 2021 folgten zwei Auswärts-Remis (1:1, 2:2). Dazu tankte Traisen am letzten Wochenende mit dem 2:1-Derbysieg gegen Türnitz reichlich Selbstvertrauen. Türnitz wiederum ist gegen den SC Pyhra gefordert, die Gäste sind mit sieben Siegen aus neun Spielen das beste Auswärtsteam der Liga.

Nächstes Derby für Maria Anzbach

Maria Anzbach empfängt im Derby Altlengbach, das zuletzt Wilhelmsburg ein hart erkämpftes 5:5 abtrotzen konnte, obwohl bei den Wienerwäldern die komplette Stammoffensive und insgesamt sieben Spieler ausfielen. Wilhelmsburg wiederum ist weiterhin auf der Suche nach der Form. Will die Mannschaft von Trainer Christian Neulinger aus Eichgraben etwas mitnehmen, so muss sich das Abwehrverhalten verbessern. Besonders bei Standards zeigten sich die Wilhelmsburger im Frühjahr verwundbar. Böheimkirchen will sich nach der schwachen Vorstellung gegen die SG Hohenberg/St. Aegyd nun gegen die seit drei Spielen makellosen Pressbaumer rehabilitieren. Die Spielgemeinschaft aus dem Traisental ist nach dem 4:2-Auswärtssieg in Böheimkirchen bei Schlusslicht Harland zu Gast.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Neulengbach - Purkersdorf (G. Knezevic).

Samstag, 16.30 Uhr: Böheimkirchen - Pressbaum (Dilmen); 17.30 Uhr: Eichgraben - Wilhelmsburg (M. Kölemen).

Sonntag, 11 Uhr: Hafnerbach - Traisen (Celikkiran); 16.30 Uhr: Harland - SG Hohenberg/St.Aegyd (F. Pohl), Maria Anzbach - Altlengbach (Erkol), Türnitz - Pyhra (Kraft).