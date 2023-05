Maria Anzbach will Purkersdorfs Erfolgslauf stoppen

Mit einem Sieg in Derby gegen Maria Anzbach könnte Purkersdorf seinen Vorsprung auf den Titelkonkurrenten auf fünf Punkte vergrößern. Auch wenn die Gäste mit Reinhard Schlossinger zumindest einen wichtigen Spieler vorgeben müssen, sieht FCP-Coach Jürgen Novara immer noch reichlich Potential bei Maria Anzbach. Novara verspricht: „Wir werden alles riskieren, um drei Punkte zu holen.“ Die TSU Hafnerbach ist nach drei sieglosen Spielen in Pyhra gefordert. Die titelhungrigen Gäste sollten sich am Wochenende keinen weiteren Punkteverlust mehr erlauben, den Gastgebern fehlt mit dem gesperrten Michal Valjent der wichtigste Offensivspieler. Der vierte Titelkandidat, der SV Türnitz, ist im Derby bei der SG Hohenberg/St. Aegyd gefordert.

Derby in Altlengbach

Eichgraben will seinen Aufwärtstrend im Derby gegen Altlengbach fortsetzen, der SVA muss dabei auf den gesperrten Hovhannes Sarikyan verzichten. Pressbaum darf im Duell mit Schlusslicht Harland gegenüber der 1:2-Niederlage in Böheimkirchen wieder auf einige Rückkehrer hoffen. Traisen will nach den starken Leistungen gegen Türnitz (2:1) und Hafnerbach (3:3) auch den formstarken USV Neulengbach vor Probleme stellen. Für Wilhelmsburg und Böheimkirchen geht es im direkten Duell darum, die Weichen für eine versöhnliche zweite Frühjahrshalbzeit zu stellen, nachdem die erste Hälfte der Rückrunde für beide Klubs alles andere als nach Wunsch verlaufen war.

Termine:

Freitag, 19 Uhr: Altlengbach - Eichgraben (Becker); 19.30 Uhr: Pressbaum - Harland (Mujic).

Samstag, 16 Uhr: Purkersdorf - Maria Anzbach (Strauch); 16.30 Uhr: Pyhra - Hafnerbach (Ivankovic), SG Hohenberg/St.Aegyd - Türnitz (Bingöl), Traisen - Neulengbach (V. Previsic).

Sonntag, 16.30 Uhr: Wilhelmsburg - Böheimkirchen (Inal).