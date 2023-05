Meisterschaftskrimi kündigt sich an

Im Titelrennen hat es am letzten Wochenende eine Vorentscheidung gegeben – zumindest für den SV Türnitz. Die Leimer-Elf weist nach der 0:3-Niederlage in Wilhelmsburg fünf Punkte Rückstand auf Platz eins auf. Angesichts der Stärke, die Tabellenführer Purkersdorf im Frühjahr an den Tag legte, ist das wohl bereits zu viel, um in drei Runden noch aufgeholt zu werden. Im Heimspiel gegen Eichgraben ist ein Sieg für die Türnitzer jedenfalls Pflicht, um zumindest noch die rechnerischen Chancen zu wahren.

Rückkehrer auf beiden Seiten

Der Leader selbst bekommt es mit dem SC Pyhra zu tun, der bei der 0:4-Niederlage gegen Maria Anzbach einige Ausfälle zu verkraften hatte und auf Rückkehrer hoffen darf. Sogar Michal Valjent könnte beim SCP noch einmal ins Meisterschaftsgeschehen eingreifen, seine Knöchelverletzung ist weniger schlimm als befürchtet. Doch auch der FC Purkersdorf hat am Freitag wieder zusätzliche Optionen: Philipp Grabner und Gabriel Brightwell stehen nach drei krankheitsbedingt verpassten Spielen wieder zur Verfügung.

Tirer ist fraglich

Die TSU Hafnerbach muss vor heimischem Publikum die Hürde WIlhelmsburg nehmen. Die Gäste zeigten zuletzt einen Aufwärtstrend, gewannen gegen Pressbaum und Türnitz mit dem Gesamtscore von 7:0. Hafnerbach könnte dem Spitzenreiter mit einem Sieg im Nachtragsspiel gegen Maria Anzbach bis auf einen Punkt nahekommen und somit zwei Runden vor Schluss noch einmal richtig Druck aufbauen. Die TSU bangt aber um Jozef Tirer. Der Standardspezialist und Spielgestalter musste beim 3:1-Sieg in Pressbaum aufgrund einer Muskelverletzung ausgetauscht werden.

Zwei Heimderbys für Neulengbach

Neben Hafnerbach bestreiten auch Neulengbach, Altlengbach, Eichgraben, Traisen und Maria Anzbach eine Doppelrunde. Die mehrfach verschobenen April-Partien sollten am Pfingstmontag endlich nachgeholt werden können. Beim USV Neulengbach stehen gleich zwei Wienerwald-Derbys auf dem Programm, beide vor heimischer Kulisse. Am Samstag empfängt die Henke-Elf die zuletzt schwächelnden Pressbaumer, am Montag ist dann Altlengbach zu Gast. Das einzige Sonntagsspiel werden Schlusslicht Harland und der SV Böheimkirchen bestreiten. Anpfiff in Harland ist bereits um 11 Uhr Vormittag. Wollen die Gastgeber in den letzten vier Runden noch vom letzten Platz wegkommen, wäre das ein guter Zeitpunkt für den ersten Sieg im Frühjahr.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hafnerbach – Wilhelmsburg (Mann), Neulengbach – Pressbaum (Topuz), Purkersdorf – Pyhra (Radenkovic).

Samstag, 17 Uhr: Maria Anzbach – SG Hohenberg/St. Aegyd (Linder), Traisen – Altlengbach (Köse), Türnitz - Eichgraben (Redzaj).

Sonntag, 11 Uhr: Harland - Böheimkirchen (Özkan).

Montag, 16 Uhr: Neulengbach – Altlengbach (Schwarzl); 17 Uhr: Eichgraben – Traisen (Babuscu); 18 Uhr: Hafnerbach – Maria Anzbach (Kirschner).