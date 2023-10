Neulengbach will die Tabellenführung bestätigen

Die Liga hat einen neuen Tabellenführer und der heißt USV Neulengbach. Da Maria Anzbach im Topspiel gegen Böheimkirchen Federn ließ (2:2) kletterte die Mannschaft von Trainer Gerhard Henke an die Tabellenspitze. Der 2:1-Erfolg in Pyhra war bereits der fünfte Sieg in Serie für Neulengbach. Punkte hatte der USVN nur im Auftaktspiel gegen Eichgraben abgegeben. Nun gilt es, die Spitzenposition zu bestätigen. Doch Gegner SG Hohenberg/St. Aegyd kommt nach dem 4:0-Derbytriumph gegen Türnitz mit einer breiten Brust. „Wenn man vorne mitspielen will, muss man da drüber“, ist sich Henke sicher. Der Trainer des SV Neulengbach erwartet aber trotzdem eine schwierige Aufgabe. „Jeder erwartet einen Sieg von uns, damit müssen wir umgehen lernen.“

Wilhelmsburg fordert Maria Anzbach

Maria Anzbach ist in beim ASK Wilhelmsburg zu Gast, dessen Mannschaft im ersten Spiel unter Neo-Coach Alexander Glaninger kurz an der Trendwende schnupperte, in Altlengbach nach einer frühen 2:0-Führung aber letztlich noch als Verlierer vom Platz ging. Der SV Altlengbach bewies Moral und ist nun im Derby gegen den USV Eichgraben gefordert. Die Hausherren mussten in Markersdorf die zweite Saisonniederlage einstecken und brauchen einen Sieg, um nicht den Anschluss an die Spitzenteams zu verlieren. Markersdorf gewann zuletzt dreimal in Folge und will diese Serie auch in Türnitz fortsetzen. Traisen ist im Heimspiel gegen Pyhra ebenso auf der Suche nach Konstanz wie die Gäste. Spannung verspricht das Kellerduell zwischen dem SC Harland und dem USV Pressbaum. Die Gastgeber vom HSC waren zuletzt spielfrei, hatten in der Woche davor gegen Traisen aber den ersehnten ersten Saisonsieg geschafft.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Eichgraben – Altlengbach, Neulengbach – SG Hohenberg/St. Aegyd, Traisen – Pyhra.

Samstag, 15.30 Uhr: Türnitz - Markersdorf.

Sonntag, 15 Uhr: Wilhelmsburg – Maria Anzbach; 15.30 Uhr: Harland – Pressbaum.