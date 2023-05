Schwere Prüfung für den Tabellenführer

Die monströse Serie des FC Purkersdorf hat nach acht Siegen in Folge ein Ende gefunden. Im Nachtragsspiel am Donnerstag mussten sich die Wienerwälder mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Der FCP bleibt zwar an der Tabellenspitze, für Hafnerbach ist der Spitzenreiter aber nun wieder in Schlagdistanz – sofern Hafnerbach das Nachtragsspiel gegen Maria Anzbach gewinnt, das ein weiteres Mal verschoben werden musste. Am Samstag wartet jedenfalls schon die nächste Prüfung auf den Tabellenführer. In Traisen braucht Purkersdorf einen Sieg, um Platz eins zu behaupten. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Novara hatte nur zwei Tage zur Regeneration und Traisen spielte bislang eine starke Rückrunde, remisierte in Hafnerbach (3:3), bezwang sowohl Türnitz (2:1) als auch Maria Anzbach (3:1).

Schützenhilfe für den Ex-Klub

Hafnerbach bekommt es mit dem USV Pressbaum zu tun, der Wilhelmsburg im Nachtragsspiel klar mit 0:4 unterlag. Wird Pressbaum Nachbarklub Purkersdorf Schützenhilfe im Titelkampf leisten? “Das ist meine alte Truppe”, sagt USV-Coach Peter Gimplinger, der als Spieler FCP-Vergangenheit hat. “Wir werden Hafnerbach nichts schenken.” Türnitz liegt nach dem 0:0 gegen Purkersdorf noch auf Rang zwei, nach Verlustpunkten hab aber Hafnerbach die Nase vorn. Ein Sieg in Wilhelmsburg käme der Mannschaft von Trainer Robert Leimer nun Recht. Die direkten Duelle zwischen den Titelkandidaten sind allesamt absolviert. Türnitz und Hafnerbach müssen in den letzten Runden also beide auf einen Punktverlust von Purkersdorf hoffen.

Spielgemeinschaft empfängt Neulengbach

Die SG Hohenberg/St. Aegyd bekommt es nach den Niederlagen gegen Türnitz (1:2) und Hafnerbach (0:4) mit Neulengbach zu tun. Angesichts der Rückrundenform des Wienerwaldklubs lässt sich sagen, dass es für die Spielgemeinschaft um nichts leichter werden wird als an den letzten beiden Wochenenden. Altlengbach wittert nach der knappen 0:1-Niederlage in Purkersdorf gegen Böheimkirchen wieder die Chance auf Punkte. Böheimkirchen zog im Nachtrags-Derby gegen Pyhra den Kürzeren (1:2). Der SC Pyhra will am Sonntag auch zuhause wieder siegen. Gegner Maria Anzbach ist nach den Niederlagen gegen Purkersdorf (0:4) und Traisen (1:3) aus dem Titelrennen ausgeschieden. Eichgraben hofft gegen Harland auf den Trainereffekt. Nebojsa Trucic wurde nach einer kurzen Amtszeit wieder vor die Tür gesetzt. Acht Punkte in sieben Frühjahrsspielen waren für den Coach zu wenig.

Termine:

Samstag, 16 Uhr: SG Hohenberg/St.Aegyd - Neulengbach (Akcay); 17 Uhr: Altlengbach - Böheimkirchen (Mona), Traisen - Purkersdorf (Zilic).

Sonntag, 16 Uhr: Pyhra - Maria Anzbach (Romaniuk); 16.30 Uhr: Pressbaum - Hafnerbach (E. Cindi); 17 Uhr: Eichgraben - Harland (Marcel-R. Nan), Wilhelmsburg - Türnitz (M. Günes).