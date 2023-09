Spitzenspiel in Maria Anzbach

Das Topspiel der Runde geht am Samstagnachmittag über die Bühne, wenn Tabellenführer Maria Anzbach den drittplatzierten SV Böheimkirchen empfängt. Während die Gastgeber am letzten Wochenende spielfrei waren und trotzdem ihre Spitzenposition behielten, kehrte der SVB nach zwei Punkteverlusten auf die Siegerstraße zurück. Eine glänzende Vorstellung war es beim 2:0-Sieg gegen Altlengbach nicht gerade. “Aber wir haben unser Ziel erreicht und fahren punktegleich nach Maria Anzbach”, sagt SVB-Coach Mario Pemmer. “Das ist nach der bisherigen Auslosung der erste große Gradmesser für uns.” Maria Anzbachs Trainer Bernhard Hofbauer hofft, dass nach dem freien Wochenende nun wieder alle voll fokussiert bei der Sache sind: „Wir freuen uns drauf. Für solche Spiele trainieren wir.“

Markersdorf will Miletic stoppen

Spannung verspricht auch die Begegnung zwischen Markersdorf und Eichgraben. Beide Klubs wollen heuer ein Wörtchen um den Titel mitreden. Eichgraben kann sich auf die bislang phänomenale Torquote von Lazar Miletic (12 Saisontore) verlassen, Markersdorf gab zuhause noch keinen Punkt ab. Neulengbach könnte mit einem Sieg in Pyhra zum Gewinner der Runde werden. Altlengbach bekommt es mit dem ASK Wilhelmsburg zu tun, wo nach drei Niederlagen in Folge ein neuer Coach auf der Trainerbank sitzt – beim ASK hat Alex Glaninger das Amt von Jürgen Pinczker übernommen. Bei der SG Hohenberg/St. Aegyd freut man sich auf das Derby-Highlight gegen Türnitz. Pressbaum braucht gegen Traisen einen Punkt, um die rote Laterne an die spielfreien Harlander zurückzugeben.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Markersdorf – Eichgraben, Pyhra – Neulengbach.

Samstag, 16 Uhr: Maria Anzbach - Böheimkirchen, SG Hohenberg/St. Aegyd - Türnitz; 17 Uhr: Altlengbach – Wilhelmsburg.

Sonntag, 16.30 Uhr: Pressbaum – Traisen.