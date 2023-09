Titelkandidat empfängt Überraschungsteam

Eichgrabens Bilanz hat nach dem starken Saisonstart – mit drei Siegen in den ersten drei Spielen – zwei Kratzer erlitten. An die 2:3-Niederlage gegen Pressbaum fügte sich ein weiterer Punkteverlust in Pyhra (1:1). Im Spiel gegen die SG Hohenberg/St. Aegyd lechzt der heimische USV wieder nach drei Punkten. Doch der Titelkandidat hat keine leichte Aufgabe. Lazar Knezevic fasste gegen Pressbaum eine Vier-Spiele-Sperre aus, Daniel Brauner ist nach seiner Gelb-Roten Karte ebenfalls gesperrt. Zudem hat die SG schon einige starke Ergebnisse erzielt, Markersdorf besiegt (5:2) und Maria Anzbach (3:3) und Böheimkirchen (2:2) einen Punkt abgeknöpft. Zuletzt behielt die Spielgemeinschaft mit 5:2 gegen Wilhelmsburg die Oberhand. Eichgrabens sportlicher Leiter Halim Redzep weiß: „Die Kadersituation wird nicht besser, aber wir wollen trotzdem zurück auf die Siegerstraße.”

Nächste schwere Aufgabe für Altlengbach

Tabellenführer Maria Anzbach ist spielfrei, der SV Altlengbach hat nach der 1:7-Demütigung im Derby eine weitere schwere Aufgabe vor der Brust und ist am Sonntag in Böheimkirchen gefordert. Gastgeber SVB musste in Markersdorf die erste Saisonniederlage einstecken (1:2) und will im Heimspiel eine Trendumkehr einleiten. Neulengbach bekommt es im Derby mit Eichgraben-Schreck USV Pressbaum zu tun, für Traisen kommt im Heimspiel gegen die noch punktelosen Harlander nur ein Sieg in Frage. Markersdorf will in Wilhelmsburg die ersten Auswärtspunkte holen.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Eichgraben – SG Hohenberg/St. Aegyd, Traisen – Harland.

Samstag, 16 Uhr: Neulengbach – Pressbaum, Wilhelmsburg – Markersdorf.

Sonntag, 16 Uhr: Böheimkirchen - Altlengbach, Türnitz - Pyhra.