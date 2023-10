Toptorjäger prallt auf Abwehrbollwerk

Vier Runden vor der Winterpause hat sich das Spitzenfeld der Tabelle zusammengeschoben, die ersten fünf Teams sind nur durch einen einzigen Punkt getrennt. Das Topspiel der Runde findet zwischen dem Viert- und dem Fünftplatzierten statt. Der USV Eichgraben empfängt den SV Böheimkirchen. „Das ist ein direktes Duell. Wir wollen unbedingt gewinnen, damit wir vorne dranbleiben“, sagt Eichgrabens sportlicher Leiter Halim Redzep. Gerry Billek steigt am Dienstag ins Training ein und sollte daher wieder mit von der Partie sein. Auch Max Kranz, der gegen Maria Anzbach ausgewechselt werden musste, sollte einsatzbereit sein. „Einzig Lazar Knezevic ist noch nicht fix“, sagt Redzep. Immerhin kann sich Eichgraben auf die Torquote von Lazar Miletic verlassen, der mit 14 Saisontreffern die Torschützenliste anführt. Böheimkirchens Trainer Mario Pemmer weiß: “Eichgraben ist eine spielstarke Mannschaft mit einem Topstürmer. Für uns spricht aber der Kampfgeist, die Moral und die beste Defensive.”

Türnitz fordert den Spitzenreiter

Tabellenführer Maria Anzbach muss im Gastspiel beim SV Türnitz seiner Favoritenrolle gerecht werden. Der USV Neulengbach bekommt es im Derby mit dem SV Altlengbach zu tun, die Wienerwälder müssen zahlreiche Ausfälle kompensieren, zuletzt erwischte es auch die Legionäre Denes Olasz und Bence Toth. Markersdorf peilt in Traisen den sechsten Sieg in Serie an, doch die Gastgeber sind seit drei Spielen (2:1 in Pressbaum, 4:2 gegen Pyhra, 2:1 in Hohenberg) ohne Punkteverlust. Auch im unteren Drittel der Tabelle geht es knapp zu. Harland hat nach dem Derbysieg in Pyhra wieder Lunte gerochen und fordert die SG Hohenberg/St. Aegyd. Pressbaum ist nach dem spielfreien Wochenende gegen den strauchelnden SC Pyhra im Einsatz.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Eichgraben - Böheimkirchen, Neulengbach – Altlengbach, Pressbaum – Pyhra.

Samstag, 15 Uhr: Harland – SG Hohenberg/St. Aegyd, Traisen – Markersdorf, Türnitz - Maria Anzbach.