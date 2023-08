Türnitz steigt in den Ring

Am Samstag steigt auch der SV Türnitz ins Meisterschaftsgeschehen ein. Der Dritte der Vorsaison war in der ersten Runde spielfrei. Erster Gegner der Leimer-Elf ist der USV Neulengbach. Der Titelkandidat aus dem Wienerwald ging gegen Eichgraben stark ersatzgeschwächt in die Partie und kassierte zum Auftakt eine 1:3-Heimniederlage. Bence Toth kehrt nach seiner Sperre zurück, Uran Ajredini muss noch weiter aussetzen. Christopher Jekal und Norbert Burian fehlen verletzungsbedingt, Felix Baumgartner ist auf Urlaub. Hinter dem Einsatz von Goalie Martin Dobias steht ein Fragezeichen. „Personell wird es also nicht viel besser. Dennoch erwarte ich mir einen anderen Auftritt von meiner Mannschaft“, sagt USVN-Coach Henke.

Bei den Türnitzern sind bis auf die Langzeitverletzten alle mit an Bord. „Der Ausgang des Spiels ist schwer zu sagen. Ich habe mir Neulengbach gegen Eichgraben angeschaut und schon einige Eindrücke bekommen. Sie haben eine sehr starke Offensive, die Defensive war zumindest gegen Eichgraben fehleranfällig, da wird unsere Chance liegen“, sagt SVT-Trainer Robert Leimer. „Es wird ein schwieriges Spiel, doch zu Hause möchten wir mit einem Sieg in die neue Saison starten.”

Eichgraben hat Lust auf mehr

Eichgraben will im Heimspiel gegen Traisen an die starke Leistung in Neulengbach anknüpfen, doch auch die Gäste erwischten einen guten Start, bezwangen im Derby den ASK Wilhelmsburg mit 3:1. Der ASK wiederum hat gegen Harland die ersten Punkte im Visier, Harland hatte in der ersten Runde mit Verletzungspech zu kämpfen und unterlag Böheimkirchen mit 0:2. Böheimkirchen-Coach Mario Pemmer sah bei seiner Mannschaft noch viel Luft nach oben, gegen Pressbaum hat der SVB die nächsten drei Punkte im Visier. Die Pressbaumer kassierten zum Saisonstart eine 0:4-Heimschlappe gegen Maria Anzbach. Der Titelkandidat aus dem Wienerwald ist am Sonntag zuhause gegen den SC Pyhra im Einsatz. Altlengbach empfängt nach dem 1:1 in Pyhra die SG Hohenberg/St. Aegyd. Markersdorf ist spielfrei, testet am Freitagabend auswärts in Grafenwörth.

Termine:

Samstag, 17 Uhr: Böheimkirchen - Pressbaum, Türnitz - Neulengbach; 19.30 Uhr: Altlengbach – SG Hohenberg/St. Aegyd.

Sonntag, 11 Uhr: Wilhelmsburg – Harland; 17 Uhr: Eichgraben – Traisen, Maria Anzbach – Pyhra.