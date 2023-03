Verfolger vor vermeintlichen Pflichtaufgaben

Die erste Frühjahrsrunde hat gleich einen Wechsel an der Tabellenspitze gebracht. Nutznießer von Hafnerbachs Sieg gegen Türnitz waren auch der FC Purkersdorf und der SV Maria Anzbach, die sich mit einem 3:0-Erfolg gegen Eichgraben beziehungsweise einem 5:0-Sieg gegen Böheimkirchen an das Spitzenduo annähern und nur noch fünf Punkte Rückstand auf Platz eins aufweisen. Für den FCP ist nun alles angerichtet, um in den nächsten Wochen den Sprung nach ganz vorne zu schaffen: Allerdings ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Novara dreimal auswärts im Einsatz. Böheimkirchen, Harland, Türnitz heißen die drei Gegner. Danach kommt es am 21. April auf heimischer Anlage zum Duell mit Hafnerbach. Vor den vermeintlichen zwei Pflichtaufgaben, die die Mannschaft nun vor der Brust hat, mahnt Novara: „Wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig werden. Auch die hinteren Teams haben im Frühjahr schon alle gepunktet.“

Auch bei Maria Anzbach ist man vor dem Schlusslicht gewarnt: „Harland hat nicht einfach so gegen Neulengbach gepunktet. Ich erwarte mir eine schwere Aufgabe“, sagt SVMA-Coach Bernhard Hofbauer. Moritz Hofbauer wird bei den Gästen aufgrund einer Knieverletzung ausfallen, Christian Winter ist fraglich. Beim SC Harland herrscht nach den guten Leistungen gegen Hafnerbach (1:2) und Neulengbach (2:2) wieder Optimismus, zumal man im Spiel gegen Neulengbach ohne den erkrankten Spielmacher Miroslav Gregan, ohne Slavko Gligorevic und Semir Jashari auskommen musste, die nun allesamt wieder zur Verfügung stehen sollten.

Altlengbach kommt mit Selbstvertrauen

Der neue Tabellenführer, die TSU Hafnerbach, muss ihre Spitzenposition nun im Heimspiel gegen Altlengbach verteidigen. „Platz eins ist das Ziel, auf das wir seit 1. Juli hingearbeitet haben“, sagt TSU-Coach Thomas Gstöttenmayr. „Ich hoffe, dass uns jetzt vieles leichter von der Hand gehen wird.“ Altlengbach hat im Frühjahr aber mit Türnitz (2:3) und Hohenberg/St. Aegyd (0:0) bereits zwei Top-vier-Mannschaften ärgern können. Türnitz, das in Hafnerbach ohne die angestammte Innenverteidigung auskommen musste, braucht nun eine gute Leistung gegen Neulengbach, um Hafnerbach nicht aus den Augen zu verlieren.

Pressbaum peilt gegen Hohenberg/St. Aegyd den ersten Sieg im Frühjahr an, wird dafür aber eine klare Steigerung gegenüber der verpatzten Partie in Pyhra (1:3) benötigen. Pyhra hat mit dem ersten Heimsieg der Saison hingegen Selbstvertrauen getankt. Die Schwingenschlögl-Elf ist im Gastspiel beim ASK Wilhelmsburg gefordert, der nach dem 1:1 im Derby gegen Traisen weiter auf den ersten vollen Erfolg in der Rückrunde warten muss. Auch Eichgraben ist im Frühjahr noch ohne Sieg, dazu gelang der Mannschaft von Trainer Nebojsa Trucic noch nicht einmal ein Tor. Das soll sich gegen nun Traisen ändern.

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Hafnerbach - Altlengbach (T. Eder), Pressbaum - SG Hohenberg/St.Aegyd (Kraft).

Samstag, 16.30 Uhr: Böheimkirchen - Purkersdorf (Palgetshofer), Harland - Maria Anzbach (Kedrus), Türnitz - Neulengbach (Jazayeri), Wilhelmsburg - Pyhra (M. Günes).

Sonntag, 16.30 Uhr: Eichgraben - Traisen (Glassl).