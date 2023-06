Vorletzter Akt im Titelrennen

Das Fernduell zwischen dem FC Purkersdorf und der TSU Hafnerbach geht am Freitagabend in die nächste Runde. Da die TSU im Nachtragsspiel gegen Maria Anzbach mit 3:2 den erforderlichen Sieg einfahren konnte, beträgt der Abstand zwischen den beiden TItelkonkurrenten nur noch einen Punkt. Der Tabellenführer ist bei der SG Hohenberg/St. Aegyd zu Gast, Spielort ist Hohenberg. Der Verfolger ist in Eichgraben gefordert. Für beide Mannschaften wird es kein leichter Gang. Hohenberg/St. Aegyd konnte dem FCP im Herbst eine 3:1-Heimniederlage zufügen. Hafnerbach konnte in Eichgraben noch nie gewinnen. In vier Anläufen, die man seit 2018 unternahm, konnte die TSU lediglich einen Punkt ergattern.

Pyhra will triste Heimbilanz aufbessern

Der SC Pyhra hat nach einer durchwachsenen Frühjahrssaison in den kommenden Heimspielen gegen Traisen und Altlengbach die Chance, sich in der Heimtabelle zumindest noch auf Platz elf zu verbessern. Derzeit liegt der SCP mit nur sieben Punkten aus elf Spielen punktegleich mit Harland auf dem vorletzten Platz. Böheimkirchen will sich im letzten Heimspiel der Saison gegen die angeknacksten Türnitzer mit einem Sieg verabschieden. Selbiges gilt für Wilhelmsburg gegen Neulengbach, für Pressbaum trotz angespannter Personalsituation gegen Maria Anzbach und für Altlengbach im Kellerduell gegen Harland. Letztere beiden Klubs konnten am letzten Wochenende den ersten Sieg im Frühjahr feiern. Harland bezwang Böheimkirchen mit 3:2, Altlengbach behielt sowohl in Traisen (3:2) als auch im Nachtragsspiel in Neulengbach die Oberhand (1:0).

Termine:

Freitag, 19.30 Uhr: Eichgraben – Hafnerbach; 20 Uhr: SG Hohenberg/St. Aetyd – Purkersdorf.

Samstag, 17.30 Uhr: Böheimkirchen - Türnitz, Pressbaum – Maria Anzbach, Wilhelmsburg – Neulengbach; 18 Uhr: Altlengbach – Harland.

Sonntag, 17.30 Uhr: Pyhra – Traisen.