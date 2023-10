Wienerwaldderby verspricht Brisanz

Drei Wienerwaldteams führen die Tabelle an, am Samstag kommt es zum Derby zwischen dem zweitplatzierten SV Maria Anzbach und den drittplatzierten Eichgrabnern. „Das ist eine Schnittpartie. Wir wollen gewinnen, um vorne dranzubleiben“, sagt Eichgrabens sportlicher Leiter Halim Rezdzep. Er darf sich auf die Rückkehr von Lazar Knezevic freuen, der seine Vier-Spiele-Sperre abgesessen hat. Auch Gerry Billek und Max Kranz dürften wieder mit von der Partie sein. Wenig begeistert zeigt sich Redzep über den Zustand des Maria Anzbacher Grüns. „Der Platz ist eine Frechheit, ich hoffe, es verletzt sich keiner.“ Bernhard Hofbauer, Maria Anzbachs Trainer, stimmt diesbezüglich teilweise zu. „Er ist leider wirklich in keinem allzu guten Zustand. Da haben wir Eichgraben abgelöst. Das Gute ist, dass wir beide auf demselben Platz spielen“, sagt der Coach. Auch er darf mit Philipp Klose und Reinhard Schossinger zwei Rückkehrer im Team begrüßen.

Mindestens eine Siegesserie wird enden

Tabellenführer Neulengbach peilt in Markersdorf den siebenten Sieg in Serie an, doch auch die Gastgeber konnten einen Erfolglauf starten und die letzten vier Partien für sich entscheiden. “Neulengbach ist für mich die beste Mannschaft der Liga”, zollt Markersdorfs Trainer Novak Vucic den Gästen Respekt. “Sie schaffen es immer irgendwie, auch komplizierte Spiele zu gewinnen. Da sind sie ein bisschen wie Bayern München.” Seine Mannschaft bezwang zuhause bereits Altlengbach (5:0), Böheimkirchen (2:1) und Eichgraben (3:1), Vucic sieht seine Mannschaft dennoch in der Rolle des Außenseiters. “Wir werden zumindest laufen und kämpfen, das hat sich unser Publikum verdient. Ich liebe solche Spiele.”

Böheimkirchen empfängt Wilhelmsburg

Böheimkirchen greift nach dem spielfreien Wochenende wieder ins Geschehen ein, hat im Heimspiel gegen die seit fünf Spielen punktelosen Wilhelmsburgern eine Pflichtaufgabe vor sich. Harland hatte eine Woche Zeit, die 1:3-Niederlage im Kellerduell gegen Pressbaum zu verdauen. Mit einem Derbysieg in Pyhra könnte der HSC punktemäßig zu dem vor ihm platzierten Teams aufschließen und damit die Basis für ein versöhnliches Herbst-Finish legen. Der SC Pyhra hat in der laufenden Saison noch keinen Heimsieg geschafft und zog zuletzt in Traisen mit 2:4 den Kürzeren. Traisen wiederum ist am Samstag im Derby gefordert. Die SG Hohenberg/St. Aegyd will nach der unglücklichen 3:4-Niederlage in Neulengbach auf die Siegerstraße zurückkehren. Spielort ist Hohenberg.

Termine:

Samstag, 15 Uhr: Maria Anzbach – Eichgraben; 15.30 Uhr: Böheimkirchen - Wilhelmsburg; 18 Uhr: Markersdorf – Neulengbach; 19 Uhr: SG Hohenberg/St. Aegyd – Traisen.

Sonntag, 11 Uhr: Pyhra – Harland; 16 Uhr: Altlengbach - Türnitz.