Zu Ostern beginnen die Wochen der Wahrheit

Das Spitzenduo Hafnerbach/Türnitz gab sich am letzten Wochenende keine Blöße, Hafnerbach bezwang Altlengbach souverän mit 5:0, Türnitz beendete die Serie des USV Neulengbach, der nach zehn ungeschlagen Spielen wieder einmal als Verlierer vom Platz ging (0:2). Nun stehen in der Spitzengruppe die Wochen der Wahrheit auf dem Programm: Zunächst bekommt es Türnitz mit den Verfolgern Maria Anzbach und Purkersdorf zu tun. Auf Hafnerbach wartet das Duell mit Neulengbach, danach Maria Anzbach und Purkersdorf. Der April wird also zeigen, ob das Titelrennen ein Solo, ein Zwei- oder ein Mehrkampf wird.

Florian Zöchling fehlt dem SV Türnitz nach seinem Bänderriss das ganze Frühjahr, Lukas Schrittwieser muss in Maria Anzbach aufgrund einer Gelbsperre pausieren. Dafür sollte Daniel Brunclik wieder fit sein. „Wenn wir weiter um den Titel mitspielen wollen, muss uns ein Sieg oder zumindest ein Remis gegen diese extrem starke Truppe gelingen“, sagt SVT-Trainer Robert Leimer. Bei Anzbach ist Adam Teichmann gelbgesperrt. SVMA-Coach Bernhard Hofbauer hofft, dass Thomas Helly einsetzbereit ist. Der Stürmer musste beim 5:1-Sieg in Harland mit einer Zerrung vom Feld. „Sein Ausfall würde uns hart treffen“, weiß der Coach. Hofbauer möchte die gute Heimbilanz ausbauen. „Für solche Spiele trainieren wir!“

Neulengbach beim Tabellenführer zu Gast. Für die TSU ist es das dritte Kapitel des Heimspiel-Viererpacks zum Frühjahrsstart. Bei den Gästen werden Uran Ajredini und Murat Kartal gesperrt fehlen, dafür darf sich Trainer Gerhard Henke auf die Rückkehr von Maximilian Scharf und Peter Rajczi freuen. „Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“, sagt der Coach. „Wichtig wird sein, dass wir vor dem gegnerischen Tor effektiver werden.“ Bei Hafnerbach ist Innenverteidiger Juraj Chupac weiterhin fraglich, Pierre-Marcel Fechter fällt aufgrund einer Meniskus-Verletzung für sechs bis acht Wochen aus. Dafür sind Christopher Ieremici und Alexander Pusker nach ihren fußballfremden Verletzungen wieder verfügbar: Pusker wurde von einem Ski-Unfall außer Gefecht gesetzt, Ieremici brach sich den Finger beim Volleyballspielen in Sansibar.

Heimspiel-Doppel für die Spielgemeinschaft

Auf die SG Hohenberg/St. Aegyd wartet am Osterwochenende ein Heimspiel-Doppel. Am Karsamstag soll in St. Aegyd das Duell mit den im Frühjahr noch sieglosen Wilhelmsburgern über die Bühen gehen, am Ostermontag folgt das Nachtragsspiel gegen den im Frühjahr noch makellosen SC Pyhra. Wilhelmsburg muss nach der Heimniederlage gegen Pyhra auf die gesperrten Johannes Fischer und Erhan Gürbüz verzichten. Pyhra hat vor dem Gastspiel in Hohenberg noch ein Heimspiel gegen Eichgraben zu bestreiten.

Altlengbach bekommt es im Derby mit Pressbaum zu tun, wo sich Neo-Coach Peter Gimplinger zuletzt über seinen ersten Sieg (2:1 gegen Hohenberg/St. Aegyd) freuen durfte. Für Gimplinger ist es ein besonderes Spiel: Er war im Herbst für Altlengbach noch als Spieler aktiv. „Egal, wie es ausgeht. Das Bier wird uns nachher schmecken“, sagt der Coach. Der SV Böheimkirchen will seine Torflaute – die letzten drei Spiele verlor man alle zu null – in Traisen beenden. Auf den FC Purkersdorf wartet vor den richtungsweisenden Spielen gegen Türnitz und Hafnerbach eine Pflichtaufgabe bei Schlusslicht Harland.

Termine:

Freitag, 19 Uhr: Altlengbach - Pressbaum (Gwandner); 20 Uhr: Pyhra - Eichgraben (F. Pohl).

Samstag, 16.30 Uhr: Hafnerbach - Neulengbach (A. Bayrakdar), Maria Anzbach - Türnitz (Zehrer), SG Hohenberg/St. Aegyd - Wilhelmsburg (Yalcin), Traisen - Böheimkirchen (Markus).

Montag, 10.4., 16 Uhr: SG Hohenberg/St .Aegyd - Pyhra (J. Duran); 16.30 Uhr: Harland - Purkersdorf (Flatzelsteiner).