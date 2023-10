Trainer mit Schirischelte

Die SG Hohenberg/St. Aegyd brachte mit einer couragierten Leistung fast den Tabellenführer zu Fall. Die Gürbüz-Truppe dominierte die erste Hälfte und drehte einen frühen Rückstand (9.) noch bis zur Pause um. Die Routiniers Erhan Gürbüz per Elfmeter und Klaus Ofner sorgten für die Tore der Gäste. Die SG sorgte vor allem über die schnellen Seitenspieler immer wieder für Gefahr. „Dier erste Hälfte war ganz stark, wir waren die bessere Mannschaft und haben auch verdient das Spiel gedreht“, meinte Trainer Ercan Gürbüz.

Gleich nach dem Seitenwechsel konnte der Gastgeber ausgleichen (48.), doch zehn Minuten später half der Schlussmann der Hausherren beim 3:2 für die Gäste gehörig mit. Einen Rückpass rasiere er nur und beförderte den Ball ins eigene Tor. Die SG jubelte und Neulengbach schien der Rückstand zu beschäftigen, denn es lief nicht viel zusammen.

Doch trotzdem ging der Gastgeber als Gewinner vom Platz. Denn zuerst traf Neulengbach per Elfmeter (70.) und fixierte in der 80. Minute den 4:3-Endstand. Doch für Trainer Gürbüz gab es für die Niederlage nur einen Schuldigen. „Ich sage wirklich selten bis nie etwas über Schiedsrichter, aber heute wurden uns offensichtlich Punkte weggenommen. Der Elfmeter gegen uns war ein Witz, kurz darauf wurde ein klarer Strafstoß bei einem Foul an Michael Grasl für uns nicht gegeben. Der vierte Treffer war klar Abseits, selbst Neulengbachs Spieler waren über die Fehlpfiffe verwundert. Das waren aber nur die gröberen Fehlpfiffe. Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und heute wirklich gut gespielt, aber gegen 12 Mann ist es eben schwierig zu gewinnen.“