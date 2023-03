Altlengbach knöpft Hohenberg / St. Aegyd einen Punkt ab

Die Partie plätscherte lange Zeit dahin, echte Höhepunkte waren Mangelware. „Wir standen in der Defensive sehr stabil und haben uns keine groben Schnitzer geleistet“, lobt Altlengbachs sportlicher Leiter Peter Gal. Die Hausherren suchten in der Offensive den schnellen Hovo Sarikyan in Szene zu setzen, doch der Stürmer konnte sich nur schwer in Szene setzen. „Einen Sitzer hatte er in der ersten Halbzeit“, erinnert sich Gal.

Noch eine größere Möglichkeit ließ der Altlengbacher aber nach dem Seitenwechsel aus. Nach einem Lochpass lief Sarikyan alleine auf SG-Torhüter Manuel Reisinger zu, scheiterte aber kläglich. „Normalerweise sind das genau seine Situationen“, weiß Gal. Am Ende wäre fast den Gästen noch der Lucky Punch gelungen. Christoph Herbich hatte bei einem Aufsitzer auf dem regennassen Grün alle Mühe. „Der Ball war fies, aber zum Glück ist nichts passiert“, resümiert Gal zufrieden.

Altlengbach - SG Hohenberg / St.Aegyd 0:0 (0:0)

Samstag, 25. März 2023, Altlengbach, 50 Zuseher, SR Faruk Komar

Altlengbach: C. Herbich - N. Kristo - P. Mayr (72. A. Azimi) - P. Dlhy - J. Nikic (79. J. Greilinger) - T. Himsel, L. Zolvik - H. Sarikyan - S. Grundner, A. Stajic - F. Messner; A. Tomic, D. Lechner, M. Azimi, S. Salazar Mendoza

Trainer: Manfred Kerschner

SG Hohenberg / St.Aegyd: M. Reisinger - T. Mayerhofer - G. Götzinger (78. M. Grasl) - E. Eckel - K. Bachler - K. Ofner - M. Postl (61. C. Resch) - T. Vasek - R. Lukáč - M. Wallner, D. Mosbacher; S. Mitterböck, C. Weil, D. Goldhahn, A. Berisha

Trainer: Ercan Gürbüz

Karten:

Gelb: Stefan Grundner (59., Unsportl.) bzw. David Mosbacher (42., Foul)