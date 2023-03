Doppelschlag bringt die Entscheidung

Eine Woche nach der Nachtragspartie aus dem Herbst kam es in Böheimkirchen zum zweiten Aufeinandertreffen des heimischen SVB mit dem USV Neulengbach. Das erste Duell hatte keinen Sieger gebracht (2:2), für das zweite Spiel hatten beide Teams die ersten drei Punkte eingeplant. Böheimkirchen verzeichnete den besseren Start und ging nach einem Corner in der 8. Minute vermeintlich in Führung. Doch der Treffer zählte nicht. Stattdessen wurde Eckball-Schütze Kresnik Avdulahu mit einer gelben Karte bedacht. „Offenbar war der Ball noch nicht freigegeben. Es hat aber niemand mitbekommen, dass er gesperrt war. Auch Neulengbach hat normal verteidigt“, wunderte sich SVB-Coach Mario Pemmer.

Basholli hat die Führung am Fuß

Die Gäste hatten etwas mehr vom Spiel, Böheimkirchen war aber im Konter gefährlich. Die beste Chance vergab Kosovar Basholli nach einem Stanglpass von David Steiner, auch eine zweite gute Möglichkeit blieb ungenützt. Das Spiel kam nicht ganz an die Qualität des ersten Aufeinandertreffens heran, was wohl auch den besseren Platzverhältnissen im Neulengbacher Wienerwaldstadion geschuldet war. Nach dem Seitenwechsel waren klare Chancen Mangelware. Erst in der 76. Minute wurde der Bann gebrochen. Bence Toth, der nach seiner Sperre wieder mit dabei war, erzielte das 1:0 für Neulengbach. Die Böheimkirchner reklamierten, dass der Ball zuvor schon über der Seitenoutlinie gewesen war, doch die Proteste waren vergeblich. „Ob Out oder nicht – wir müssen einfach den Angriff stoppen. Da kann ich nicht stehen bleiben und aufhören zu spielen“, nahm Pemmer seine Spieler in die Pflicht.

Pemmer: „Nach 0:1 ist nichts verloren“

Böheimkirchen war noch nicht wieder sortiert, da stand es bereits 0:2. Wieder war der Torschütze Toth (78.). Der Doppelschlag des Ungarn brachte Neulengbach am Ende die drei Punkten ein, zumal sich die Hausherren danach auch noch selbst schwächten. Sebastian Schmid holte sich nach einer kleinen Rangelei die Rote Karte für einen Kopfstoß ab. „Vertretbar“, sagt Pemmer. „Wir haben uns anstacheln lassen. Wenn ich 1:0 hinten bin, ist das Spiel noch nicht vorbei.“ Beim Auswärtsspiel in Maria Anzbach möchte man sich wieder von einer besseren Seite präsentieren.

Böheimkirchen - Neulengbach 0:2 (0:0)

Sonntag, 19. März 2023, Böheimkirchen, 121 Zuseher, SR Haci Tarhan

Tore:

0:1 Bence Toth (76.)

0:2 Bence Toth (78.)

Böheimkirchen: M. Damm, J. Hromek (86. R. Bajrami), E. Hikmet, E. Basholli, K. Avdulahu (77. E. Kerschner), K. Basholli, D. Steiner (90+2. M. Dursun), B. Bali, M. Walzl, S. Schmid, S. Ofner; F. Gattermayer, M. Pemmer, T. Schweller

Trainer: Mario Pemmer

Neulengbach: M. Dobias - E. Ademi, M. Figl - N. Burian, B. Toth - U. Ajredini - M. Kartal - P. Rajczi (83. N. Krammer) - M. Aytan (87. A. Lackner), H. Gökkus (71. P. Höllriegl) - K. Matzel; A. Fuchs, F. Baumgartner

Trainer: Gerhard Henke

Karten:

Gelb: David Steiner (76., Unsportl.), Kresnik Avdulahu (8., Unsportl.), Jan Hromek (85., Foul) bzw. Norbert Burian (27., Foul), Peter Rajczi (45+1., Foul), Elfat Ademi (63., Kritik), Uran Ajredini (76., Unsportl.)

Rot: Sebastian Schmid (80., Tätl.) bzw. keine

