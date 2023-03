Harland hält Hafnerbach in Schach

Beim SC Harland war Wiedergutmachung angesagt, im Herbst hatte der Tabellenletzte gegen Hafnerbach eine 10:2-Niederlage ausgefasst. Trainer Mihai Mihaiescu hatte aus dem Auftritt seine Lehren gezogen. Im Heimspiel konnten die Gastgeber das ungleiche Duell bis zum Schluss offenhalten. Fünf Spieler waren gegenüber dem Herbst-Duell neu in der Harlander Startelf, die Neuzugänge Arjan Muharemi, Benjamin Zeiss, Miroslav Gregan und Ali Alexandru Mohammad sowie der reaktivierte Slavko Gligorevic trugen ihren Teil dazu bei, dass der Titelkandidat mehr Mühe hatte, als ihm lieb war. Auch HSC-Kapitän Clemens Meyer spielte in der Innenverteidigung eine sehr starke Partie.

Hellwach nach der Winterpause

Bei Hafnerbach waren nach der Vorbereitung die Winterneuzugänge Christoph Schwab und Dominik Grill gesetzt. Für Mittelfeldmotor Grill war das Gastspiel in Harland ein Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Klub. Die Hausherren stemmten sich in der ersten Halbzeit gut dagegen, agierte taktisch diszipliniert und konsequent in der Defensive. „Uns haben komplett die Umschaltmomente gefehlt“, sagt TSU-Coach Thomas Gstöttenmayr. Torschüsse waren auf beiden Seiten rar, bis Matthias Pusker in der 38. Minute einmal Jozef Tirer in Szene setzen konnte. Der Slowake holte geschickt einen Elfmeter heraus, den er dann selbst zum 1:0 für die Gäste verwertete.

Sicherer Rückhalt im HSC-Tor

Der Treffer zeigte Wirkung, Hafnerbach verzeichnete danach mehr Abschlüsse, HSC-Goalie Arjan Muharemi spielte aber grundsolide und konnte alle Schüsse, die auf sein Tor kamen, entschärfen. Harland beschränkte sich nicht nur aufs Zerstören, sondern suchte ebenfalls seine Möglichkeiten in der Offensive. Nach dem Seitenwechsel gelang Mohammad der vermeintliche Ausgleich, der der Harlander war bei seinem Treffer im Abseits. Das 1:1 fiel dennoch wenige Minuten später. Legionär Gregan bezwang TSU-Goalie Nico Schilcher mit einem Freistoß aus 18 Metern (55.). „Dann haben die Harlander gezeigt, was in ihnen steckt“, sagt Gstöttenmayr. Die Partie spielte sich zunehmend im Mittelfeld ab. Die Gastgeber agierten offensiver, was Hafnerbach Raum für Gegenstöße eröffnete.

Innenverteidiger als Matchwinner

In der Schlussphase gelang es dem Titelkandidaten, doch noch die Weichen auf Favoritensieg zu stellen: Tirer lieferte bei einem Corner die perfekte Hereingabe für Innenverteidiger Juraj Chupac, der sich die Chance nicht nehmen ließ. Hafnerbachs Abwehrhüne erzielte damit im vierten Spiel in Serie einen Treffer. Wieder einmal brachte ein Standard die Entscheidung zugunsten der TSU. Harland steckte nicht auf – der Schiedsrichter ließ eine gute Standard-Chance in der Nachspielzeit nicht mehr ausführen –, der Ausgleich gelang aber nicht mehr. „Wir haben uns mannschaftlich sehr gut präsentiert“, fand HSC-Obmann Toni Heinzl. „Wir werden noch viele Spiele wie dieses haben. Um eine Überraschung zu schaffen, müssen wir unser Kombinationsspiel verbessern. Aber das traue ich der Mannschaft zu.“ Gstöttenmayr fasst zusammen: „Es war eine gute Leistung, eine reife Leistung. Gegen Türnitz werden wir uns sicher steigern können. Ein gutes Pferd hüpft nicht höher als es muss.“

Harland - Hafnerbach 1:2 (0:1)

Samstag, 18. März 2023, Harland, 130 Zuseher, SR Mehmet Günes

Tore:

0:1 Jozef Tirer (38., Elfmeter)

1:1 Miroslav Gregan (55., Freistoß)

1:2 Juraj Chupac (77.)

Harland: A. Muharemi - B. Zeiss, C. Meyer - A. Besic, S. Gligorevic (81. S. Zulfiji), M. Gregan, M. Koplik - V. Peska, S. Jashari (62. R. Amon) - T. Holzhauser, A. Mohammad; E. Haberl, H. Brammer, M. Al Hussin, W. Mashudov

Trainer: Mihai Mihaiescu

Hafnerbach: N. Schilcher - P. Heiss, T. Randa (83. B. Heinzl) - P. Fechter - J. Chupac - M. Pusker, D. Grill (88. P. Bayerl) - S. Pusker (HZ. J. Pusker) - M. Jorik - J. Tirer - C. Schwab; J. Seitlberger, M. Oezelt, P. Nusterer

Trainer: Thomas Gstöttenmayr

Karten:

Gelb: Miroslav Gregan (26., Kritik), Semir Jashari (40., Foul) bzw. Tomas Randa (54., Kritik), Juraj Chupac (54., Kritik), Philipp Bayerl (92., Foul)

