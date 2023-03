Harland holt den ersten Punkt im Frühjahr

Nach dem mutigen Auftritt gegen Hafnerbach (1:2) musste der SC Harland gegen Neulengbach drei Stammkräfte vorgeben: Semir Jashari war gesperrt und Slavko Gligorevic privat verhindert, besonders schmerzhaft war aber der krankheitsbedingte Ausfall von Spielmacher Miroslav Gregan. Doch die Mannschaft von Trainer Mihai Mihaiescu verzeichnete gegen die Henke-Elf, die mit vier Punkten gegen Böheimkirchen ins Jahr 2023 gestartet war, einen optimalen Start und ging in der 8. Minute in Führung. Vladimir Peska nützte eine Hereingabe von Amel Besic perfekt, nahm den Ball direkt und stellte sehenswert auf 1:0.

Doppelschlag gegen den Ex-Klub

Die Gäste waren aber unbeeindruckt und schlugen durch die beiden Ex-Harlander Bence Toth und Norbert Burian zurück. Toth traf zum Ausgleich (20.), Burian drehte die Partie (24.). Nun war Neulengbach am Drücker, doch in der 31. Minute schwächten sich die Gäste selbst: Murat Kartal versetzte seinem Gegenspieler einen Stoß und sah dafür die Rote Karte. „Die Entscheidung war hart, aber vertretbar“, sagt HSC-Obmann Toni Heinzl. „Der Schiedsrichter ist direkt danebengestanden.“ Thomas Holzhauser versetzte den Wienerwäldern wenig später den nächsten Dämpfer, indem er zum 2:2-Ausgleich traf (36.).

Chancen auf beiden Seiten

Für Holzhauser war das Tor die Krönung einer starken individuellen Leistung. Dem Harlander gelang es im defensiven Mittelfeld, den spielfreudigen und torgefährlichen Toth zu entschärfen. In der zweiten Halbzeit war es eine offene Partie, in der Harland ein leichtes Chancenplus gegenüber den dezimierten Gästen hatte. Die Matchball-Chance gehörte aber Neulengbach: Kurz vor Schluss musste Arjan Muharemi noch einmal entscheidend einschreiten, Harlands neuer Torhüter hielt seiner Mannschaft am Ende den ersten Punkt im Frühjahr fest. Nicht unverdient, wie Heinzl fand: „Es war eine gerechte Punkteteilung. Wir hatten sogar die Chance zu gewinnen und das trotz den drei Ausfällen. Damit können wir sehr zufrieden sein.“

Harland - Neulengbach 2:2 (2:2)

Samstag, 25. März 2023, Harland, 80 Zuseher, SR Bagrat Gogadze

Tore:

1:0 Vladimir Peska (8.)

1:1 Bence Toth (20.)

1:2 Norbert Burian (24.)

2:2 Thomas Holzhauser (36.)

Harland: A. Muharemi - B. Zeiss - R. Amon, H. Brammer (73. S. Zulfiji) - C. Meyer - A. Besic, M. Koplik - V. Peska - M. Al Hussin (61. W. Mashudov), T. Holzhauser, A. Mohammad; E. Haberl, C. Schiller, I. Mashudov

Trainer: Mihai Mihaiescu

Neulengbach: M. Dobias - F. Baumgartner, B. Kotynski, M. Figl - N. Burian, B. Toth - U. Ajredini - M. Kartal - P. Rajczi - H. Gökkus - K. Matzel; J. Gruber, P. Höllriegl, N. Krammer, M. Aytan, A. Lackner

Trainer: Gerhard Henke

Karten:

Gelb: Thomas Holzhauser (64., Foul), Amel Besic (66., Foul), Benjamin Zeiss (74., Foul) bzw. Halim Gökkus (57., Unsportl.), Kilian Matzel (57., Unsportl.), Bence Toth (71., Unsportl.), Philip Höllriegl (72., Foul), Uran Ajredini (88., Kritik)

Rot: keine bzw. Murat Kartal (31., Tätl.)