Helly lässt Maria Anzbach jubeln

Die Hausherren erwischten im Derby einen Einstand nach Maß. Bereits in der fünften Minute spitzelte Moritz Hofbauer nach einer Ecke den Ball über die Linie. Bitter: Der Defensive musste kurz darauf mit einem schmerzenden Knie ausgewechselt werden. „Das tut mir als Trainer und Vater weh. Das Knie schaut nicht gut aus“, erzählt Coach Bernhard Hofbauer.

Der Dominanz seiner Elf tat die verletzungsbedingte Auswechslung jedenfalls keinen Abbruch. Nach einem Foul an Thomas Winter im Strafraum verwertete Thomas Helly den fälligen Elfmeter. Der Stürmer legte noch vor der Pause zwei weitere Treffer nach zum 4:0-Pausenstand nach. „Helly ist der beste Stürmer der Liga. Das hat er heute wieder eindrucksvoll bewiesen“, lobt Hofbauer.

Klose hält zwei Elfmeter

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Hausherren einen Gang zurück. Böheimkirchen fand besser in die Partie und kam auch zu guten Einschussmöglichkeiten. Zwei Mal entschied Schiedsrichter Patrick Busch auf Strafstoß zugunsten der Gäste, doch beide Male ging SVMA-Torhüter Philipp Klose als Sieger aus dem Duell. In der 84. Minute setzte Helly nach Vorarbeit von Reinhard Schlossinger den Schlusspunkt in einer insgesamt einseitigen Partie. „Das war sicher eines der schönsten Tore, das wir in den letzten Jahren in Maria Anzbach gesehen haben“, jubelt Hofbauer.

Maria Anzbach - Böheimkirchen 5:0 (4:0)

Sonntag, 26. März 2023, Maria Anzbach, 100 Zuseher, SR Patrick Busch

Tore:

1:0 Moritz Hofbauer (5.)

2:0 Thomas Helly (8., Elfmeter)

3:0 Thomas Helly (39.)

4:0 Thomas Helly (40.)

5:0 Thomas Helly (84.)

Maria Anzbach: P. Klose - T. Deyer - T. Winter (61. P. Jaros) - T. Helly - D. Saghy, A. Teichmann, B. Schmidt, F. Thurnher (80. J. Feiertag) - M. Hofbauer (24. M. Fiedler) - A. Miskev - R. Schlossinger; N. Fiedler, C. Lang, M. Lang

Trainer: Bernhard Hofbauer

Böheimkirchen: M. Damm, G. Gwiss (HZ. D. Steiner), E. Hikmet (71. R. Bajrami), E. Basholli, K. Avdulahu, K. Basholli (71. C. Oguegbu), A. Demiri, E. Kerschner, B. Bali (HZ. J. Hromek), M. Walzl, S. Ofner (85. R. Bajrami); F. Gattermayer

Trainer: Mario Pemmer

Karten:

Gelb: keine bzw. Maximilian Damm (7., Foul)