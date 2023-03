Purkersdorf setzt sich von Wilhelmsburg ab

Für den ASK Wilhelmsburg und den FC Purkersdorf stand gleich im Auftaktmatch einiges auf dem Spiel. Der Ausgang des Duells würde darüber entscheiden, welche Mannschaft sich im Frühjahr noch Chancen auf einen Spitzenplatz ausrechnen durfte. Purkersdorf erwischte den besseren Start. Wilhelmsburg benötigte eine Weile, um nach der 1:7-Abfuhr im letzten Test gegen Bischofstetten wieder zu sich zu finden. In der 4. Minute konnte der ASK einen Purkersdorfer Angriff gerade noch stoppen. In der 10. Minute stellte Marko Djukic nach einer Hereingabe von Dominik Reiß auf 1:0 für die Gäste.

Fischer trifft zum Ausgleich

Doch Wilhelmsburg besann sich und schlug nach einem Corner in der 23. Minute zurück. Innenverteidiger Johannes Fischer witterte die Chance und traf mit seinem zweiten Saisontor zum Ausgleich. „Das war schon fast ein Zuckerl“, bemängelte FCP-Coach Jürgen Novara die Strafraumbeherrschung seines Torhüters Jan Filar. „Dafür hat er später noch einen ‚Unhaltbaren‘ gehalten.“ War Purkersdorf bis zum Ausgleich die bessere Mannschaft gewesen, so konnte Wilhelmsburg nun Paroli bieten. In den letzten Minuten der ersten Halbzeit rissen die Gäste aber wieder das Zepter an sich. Winterneuzugang Eric Wittich, der im Tor sein Debüt für den ASK gab, musste mehrmals rettend eingreifen.

Purkersdorf wird dominanter

Nach dem Seitenwechsel war wieder Purkersdorf am Drücker. Nach einem Corner der Gäste ging der Ball nur an die Oberkante der Latte (47.), in der 63. Minute verhinderte Wittich das 1:2. Novara hatte kurz davor bei einem Dreifachtausch drei frische Kräfte gebracht. „Ich war nicht unzufrieden. Aber ich habe gesehen, dass der Gegner körperlich nachlässt und wollte das ausnützen.“ Der weitere Spielverlauf schien dem Coach recht zu geben. Wilhelmsburg konnte mit dem Tempo nicht mehr Schritt halten, in der 76. Minute musste Fischer, ein Stabilitätsgarant in der Abwehr, aufgrund muskulärer Probleme vom Platz.

ASK beendet Partie zu neunt

Danach nahm das Unheil der Hausherren seinen Lauf. Erhan Gürbüz konnte Thomas Prager in der 78. Minute knapp vor der Strafraumgrenze nur mit einem Foul stoppen. Gürbüz war der letzte Mann und sah somit die Rote Karte. FCP-Neuzugang Mehmet Aydogan stellte wie bereits in der Vorbereitung seine Freistoßkünste unter Beweis und brachte seine Mannschaft wieder in Führung (79.). Wilhelmsburg hatte im Finish nichts mehr entgegenzusetzen, da Purkersdorfs Dreierkette mit langen Bällen nicht in Verlegenheit zu bringen war. In der Nachspielzeit erhielt auch der beim ASK eingewechselte Simon Stiefsohn einen Platzverweis, da er gegen Aydogan die Notbremse zog (92.).

Neulinger: „Haben uns gut verkauft“

„Die zwei Roten Karten waren unstrittig. Da haben wir uns im Vorfeld nicht geschickt angestellt, da müssen wir früher den Zweikampf suchen“, sagt Wilhelmsburgs Trainer Christian Neulinger. „Aber sonst haben wir uns gegen einen starken Gegner gut verkauft.“ Novara sprach von einem glanzlosen Sieg: „Wir haben unser Spiel nicht aufziehen können. Auf diesem Rasen kann man nichts mit dem ersten Kontakt machen. Ein Leckerbissen war es nicht, aber wir haben gut gekämpft und in den letzten 20 Minuten wirklich staubig gespielt.“

Wilhelmsburg - Purkersdorf 1:2 (1:1)

Samstag, 18. März 2023, Wilhelmsburg, 120 Zuseher, SR Arif Ünlü

Tore:

0:1 Marko Djukic (10.)

1:1 Johannes Fischer (23.)

1:2 Mehmet Aydogan (79., Freistoß)

Wilhelmsburg: E. Wittich - H. Aigelsreiter - E. Gürbüz - T. Lannersdorfer (84. S. Stiefsohn) - M. Navratil - C. Brandauer, M. Murisan - L. Krasniqi (84. S. Weber) - M. Schick - J. Fischer (76. M. Springer) - F. Köberl; M. Karner, T. Köberl, B. Schuster

Trainer: Christian Neulinger

Purkersdorf: J. Filar, D. Faschingeder, C. Dallamassl (61. F. Marcher), P. Grabner (80. L. Szczur), M. Djukic (61. M. Aydogan), D. Reiß (82. M. Farghadan), B. Brabetz, E. Rezai (61. G. Brightwell), T. Prager, D. Romic, L. Leitl; M. Gube

Trainer: Jürgen Novara

Karten:

Gelb: Harald Aigelsreiter (90+5., Foul) bzw. Philipp Grabner (12., Foul), Thomas Prager (50., Unsportl.), Clemens Dallamassl (56., Foul), Benedikt Brabetz (62., Foul), Franz-Josef Marcher (67., Foul), Mehmet Aydogan (79., Unsportl.), Lukas Leitl (87., Unsportl.)

Rot: Erhan Gürbüz (78., Torchancenverh.), Simon Stiefsohn (90+2., Torchancenverh.) bzw. keine

