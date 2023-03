Pusam hält Punkt für Pressbaum fest

Die Gäste aus Traisen, die in den letzten beiden Testspielen gegen Krumau und Frankenfels jeweils acht Tore erzielt hatten, nahmen den Schwung aus der Vorbereitung in die Meisterschaft mit, starteten selbstbewusst in die Partie gegen Pressbaum und setzten die Gastgeber gleich mit aggressivem Pressing unter Druck. „Sie haben uns in den ersten zehn Minuten überhaupt nicht ins Spiel gelassen“, sagt Peter Gimplinger, der auf der Pressbaumer Trainerbank sein Pflichtspieldebüt gab. Immerhin verstand es seine Mannschaft, die Situation jeweils zu klären, bevor es wirklich brenzlig wurde. Nach einer Viertelstunde verzeichnete dann auch der USV die ersten Offensivaktionen.

Erstes Saisontor für Gerstl

Jakob Gerstl, der nach vorne rückte und von seinem Coach am rechten Flügel aufgeboten wurde, nützte gleich seine erste gute Chance im Spiel und brachte Pressbaum nach Vorarbeit von Tobias Schmied in der 30. Minute in Führung. Für den 20-Jährigen war es das erste Tor für Pressbaum seit seinem Wechsel im Sommer. Patrick Uhlig und Danijel Topic ließen zwei weitere Gelegenheiten ungenützt, richtige „Hunderter“ waren im ganzen Spiel aber rar gesät. „Schön zum Zuschauen war es nicht“, sagt Gimplinger. Doch das Gebotene reichte seinem Team, um eine 1:0-Halbzeitführung in die Kabine zu bringen.

Traisen wird stärker

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich bei den Wienerwäldern wieder Anlaufschwierigkeiten, die ersten 20 Minuten gehörten den Gästen, die auch immer gefährlicher wurden. Mario Katava konnte seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze nur mit einem Klammergriff zurückhalten, Vladimir Balat übernahm die Ausführung des folgenden Elfmeters und bezwang USV-Goalie Patrick Pusam (66.). Pressbaum ließ sich nicht hängen, wenig später tankte sich Topic durch und schob den Ball an WSV-Goalie Dominik Neoral vorbei. Ein Verteidiger bugsierte den Ball aus dem Tor – ob er vor oder hinter der Linie war, war jedoch eine Streitfrage. Der Schiedsrichter gab den Treffer nicht, die Pressbaumer reklamierte vergeblich.

Strittiger Elfmeter

In der Schlussphase gab es noch einmal einen Elfer für Traisen: Katava konnte den Ball im Rutschen wegschlagen, traf dabei aber auch das Bein seines Gegners. Gimplinger protestierte: „Das war für mich kein Elfer. Auch der erste war schon strittig. Wenn man einen von den beiden gibt, genügt es auch.“ Doch der zweite Strafstoß wurde zur Beute von Pusam, der den flachen, platziert angetragenen Schuss mit einer starken Reaktion parieren konnte. Im Finish spielten dann beide Mannschaften mit offenem Visier. Die Hausherren tauchten noch einmal gefährlich vor dem Tor auf, doch vergaben die Drei-gegen-eins-Situation und damit den Matchball kläglich. Es blieb bei der Punkteteilung. „Für beide Seiten war mehr drin. Wahrscheinlich war das Unentschieden gerecht. Traisen ist jedenfalls wesentlich stärker als im Herbst“, sagt Gimplinger.

Pressbaum - Traisen 1:1 (1:0)

Sonntag, 19. März 2023, Pressbaum, 80 Zuseher, SR Karl Walzer

Tore:

1:0 Jakob Gerstl (30.)

1:1 Vladimir Balat (66., Elfmeter)

Pressbaum: P. Pusam, A. Ljubicic, F. Berari (80. K. Yilmaz), D. Topic, D. Miletic, P. Uhlig, M. Schober, U. Brieger, M. Katava, J. Gerstl, T. Schmied; M. Oitzinger, N. Slachta, J. Schellnast, M. Reischenböck, D. Schorn

Trainer: Peter Gimplinger

Traisen: D. Neoral - K. Umucu (72. B. Kajtazi) - S. Chukhrukidze - R. Krasniqi - V. Balat - P. Poliacek - R. Ercin, S. Morina (15. M. Jachjajev), M. Blumauer (87. D. Jakovljevic) - S. Krasniqi - E. Yildiz; F. Murati, A. Prushi, M. Abuew

Trainer: Robert Möderndorfer

Karten:

Gelb: Mario Katava (66., Foul), Florin Berari (77., Foul) bzw. Mechdi Jachjajev (76., Foul), Pavol Poliacek (90+1., Foul)

