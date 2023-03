Türnitz zieht Kopf aus Altlengbacher Schlinge

„Die Rollenverteilung war klar. Von der Papierform her gab es für uns nichts zu gewinnen“, erzählt Altlengbachs sportlicher Leiter Peter Gal. Seine Elf startete aber überraschend agil in die Partie und legte bereits nach zehn Minuten vor. Florian Messner schloss eine schöne Kombination zum 1:0 für die Hausherren ab. Der Tabellenführer wirkte gehemmt und kam kaum gefährlich ins letzte Drittel. Nach einer halben Stunde verteilte die SVA-Defensive aber ein Geschenk. Neuzugang Nikola Kristo attackierte zu ungestüm und verschuldete einen Elfmeter. Christian Anzberger trat an und verwertete sicher zum Ausgleich. Keine vier Minuten später schlug Altlengbach zurück. Messner servierte Hovo Sarikyan den Ball, welcher das Spielgerät sicher zur neuerlichen Führung über die Linie schob.

Wieder ein Elfmetergeschenk

Nach dem Seitenwechsel wiederholte sich die Geschichte. Wieder ging man im eigenen Strafraum zu ungestüm in einen Zweikampf, wieder ertönte der Elfmeterpfiff. „Patrik Dlhy ging mit aufgestellten Fuß in einen Pressball. Den Elfer kann man geben, muss man aber nicht“, hadert Gal. Wieder trat Anzberger, wieder durfte den Türnitzer Kapitän jubeln.

Als schon alle mit einer Punkteteilung gerechnet hatten, packte Ondrej Havlicek den Hammer aus. Der Türnitzer Neuzugang versenkte einen Freistoß direkt. „Im ersten Moment überwog die Enttäuschung. Mit ein bisschen Abstand bin ich aber schon auch stolz, dass wir Türnitz so gut im Griff hatten. Wir haben sehr wenig zugelassen. Der Spielverlauf war unglücklich“, resümiert Gal.

Altlengbach - Türnitz 2:3 (2:1)

Samstag, 18. März 2023, Altlengbach, 100 Zuseher, SR Markus Javornik

Tore:

1:0 Florian Messner (10.)

1:1 Christian Anzberger (30., Elfmeter)

2:1 Hovhannes Sarikyan (34.)

2:2 Christian Anzberger (52., Elfmeter)

2:3 Ondrej Havlicek (79.)

Altlengbach: C. Herbich - N. Kristo (81. P. Fuchs), P. Dlhy, P. Bernhauser - J. Nikic (71. P. Mayr) - T. Himsel, L. Zolvik - H. Sarikyan - A. Stajic - M. Nikic (18. K. Kaiblinger) - F. Messner; A. Tomic, S. Grundner, A. Azimi

Trainer: Manfred Kerschner

Türnitz: D. Löcker - B. Bichler, M. Kausl (62. L. Schrittwieser) - P. Mitterer - M. Weinmesser - C. Anzberger - L. Novotny - M. Gravogl (81. H. Seman) - M. Molnar - O. Havlicek - F. Zöchling (62. K. Zeqiri); P. Stempfer, A. Rauchenberger, B. Rauchenberger

Trainer: Robert Leimer

Karten:

Gelb: Klaus Kaiblinger (53., Unsportl.), Patrick Bernhauser (74., Foul) bzw. Bernhard Bichler (72., Foul), Christian Anzberger (90., Unsportl.)

Gelb-Rot: Patrick Bernhauser (78., Foul) bzw. keine

