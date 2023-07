Randa: Qualität ohne Ablaufdatum

48 Jahre alt musste die TSU Hafnerbach werden, um erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die 1. Klasse zu schaffen. Im vergangenen Juni war es so weit. Dass es dafür einen Spieler brauchte, der im Jahr vor der Vereinsgründung geboren wurde, klingt einigermaßen unglaubwürdig. Doch ohne Tomas Randa wäre der Erfolg nicht möglich gewesen. Das weiß jeder, der dem tschechischen Abwehrmann in der letzten Saison auf die Beine geschaut hat. Der 48-Jährige stand in allen 26 Saisonspielen und in beiden Relegationspartien in der Startelf, beackerte unermüdlich die Außenbahn und ließ dabei so manchen Jungspund alt aussehen. Von den Fans wurde Randa auf meinfussball.at zum Spieler der Saison gewählt. Nach sechs Jahren bei der TSU bestritt er gegen Markersdorf sein letztes Spiel. Nun hat der Marathonmann seine Karriere beendet.

Wie es möglich ist, im hohen Fußballeralter noch konstant solche Leistungen zu bringen? „Alles ist im Kopf. Man muss positiv denken“, sagt Randa. Es brauche aber auch „ein gutes Herz“ und das Glück, verletzungsfrei zu bleiben. Dennoch sind 40 Jahre Fußball nicht spurlos vorübergegangen. „Ich habe nach jedem Spiel zwei Tage Schmerzen.“ Wie man sich trotzdem motiviert? „Normal muss man ein bisschen deppert sein“, gesteht der Ex-Profi, der seit zwölf Jahren im österreichischen Amateurfußball kickt und längst über seinen Legionärsstatus hinausgekommen ist.

Europacupspiele als Highlights

Randa arbeitet in St. Pölten, pendelt am Wochenende in die Heimat. Wenn ein Spiel auf dem Programm stand, sah er seine Familie oft nur einen Tag. Nun will er mehr Zeit mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen verbringen, die ebenso eine Kicker-Laufbahn eingeschlagen haben.

Highlights seiner Profikarriere waren Europacupeinsätze für Sigma Olmütz gegen Borussia Dortmund und Real Saragossa. Jetzt liegt Randas Spielerpass wieder bei seinem Stammverein Veseli nad Moravou, wo „Tom“ 1982 seine ersten Fußballschuhe schnürte. Also doch kein Karriereende? „Schau ma“, meint der Tscheche. „Der Körper sagt: fertig. Aber der Kopf sagt: weiter!“ Für Randa klingt nichts unmöglich. Auch nicht ein Comeback in Österreich.