Eine Schwalbe, kein Frühling

Nach drei Niederlagen in Serie und einem schnellen 0:2-Rückstand gegen Wilhelmsburg waren die Gesichter in Altlengbach noch länger als sonst. „Unsere Abwehr ist viel zu fehleranfällig. Bei beiden Gegentoren haben wir nicht gut ausgesehen“, kritisiert Peter Gal. Der sportliche Leiter weiß: „Auch wenn wir eine gute Offensive haben, immer können wir solche Spiele nicht drehen.“ Diesmal ist es den Hausherren aber doch gelungen.

Benjamin Kladivko verkürzte in der 20. Minute auf 1:2 und Tobias Himsel glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit aus. Die Freude über den Ausgleich dämpfte nur die Verletzung von Stefan Grundner. Der Verteidiger bekam einen Ball auf den Kiefer und musste mit der Rettung abtransportiert werden. „Zum Glück ist nichts gebrochen, aber er wird uns trotzdem einige Zeit ausfallen“, verrät Gal.

Trotz der weiter geschwächten Defensive spielte nach dem Seitenwechsel aber nur noch Altlengbach. „Jeder ist für jeden gelaufen. Endlich haben die Jungs gezeigt, was sie können, wenn sie nur wollen“, lobt der sportliche Leiter. Für den Siegestreffer zeichnete Patrick Bernhauser verantwortlich. Der Innenverteidiger traf nach einem Eckball per Kopf. Am Ende wurde dem SVA noch ein weiterer Treffer wegen Abseits aberkannt. „Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, aber es ist zumindest mal ein Anfang“, resümiert Gal zufrieden.