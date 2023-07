Weinmesser droht erneut längere Pause

Türnitz testete zum Auftakt der Vorbereitung gegen die Reservemannschaft von Spratzern. Dabei fehlten Lukas Novotny und der neue Stürmer Patric Klacan. Gleich gut eingefügt haben sich aber der neue Mittelfeldspieler Marek Frimmel und Rückkehrer Patrick Baumann im Tor. „Patrick war immer präsent und hat seine Vorderleute gut eingeteilt und viel kommuniziert. Auch der neue Legionär hinterließ einen guten Eindruck und wollte das Spiel gleich an sich reißen“, lobt Trainer Robert Leimer.

Weinmessers Knie macht in Türnitz wieder Sorgen

Türnitz gelang nach Rückstand noch ein 3:1-Sieg. Dieser geriet aber ein wenig zur Nebensache. Denn Michael Weinmesser musste kurz vor der Pause mit Verdacht auf eine Bänderverletzung ausgetauscht werden. „Wir hoffen natürlich alle, dass es keine Bänderverletzung ist, er wäre bereits der dritte Spieler im Jahr 2023 und der Vierte seit dem Herbst voriges Jahr“, will Leimer an das Schlimmste noch nicht denken. Kein Wunder, denn Weinmesser ist ein Schlüsselspieler bei den Türnitzern. „Eigentlich ist Michael unverzichtbar für die Mannschaft, da er mit seiner Schnelligkeit und Technik sehr universell einsetzbar ist“, weiß auch Leimer. Genaueres wird man aber erst nach einer MRT erfahren, am Montag sei das Knie, laut Leimer, jedenfalls noch „sehr angeschwollen“ gewesen.

Ersatzmann Pfeffer-Redl trifft und legt ein zweites Tor auf

Positiv aufgefallen ist jedenfalls gleich der für Weinmesser eingewechselte Paul Pfeffer-Redl, Sohn vom einstigen Nationalteamkapitän Toni Pfeffer. Der Youngster legte ein Tor auf und schoss eines selbst. „Abgesehen von der Verletzung war der erste Test in Ordnung, in der Defensive gab es noch das eine oder andere Abstimmungsproblem“, analysiert Leimer.

Traisen remisiert mit Rumpfelf gegen Alpenvorland

Beim WSV Traisen haben fünf Kampfmannschaftsspieler gegen Alpenvorland gefehlt. „Zwei waren angeschlagen und einer musste früher gehen, da er in den Urlaub gefahren ist“, erzählt Robert Möderndorfer. Doch es entwickelte sich von Beginn an ein gutes Testspiel gegen die Texingtaler, beide Mannschaften hielten voll dagegen. Nach Führung von Emrullah Yildiz drehte Alpenvorland das Spiel, ehe Yildiz mit seinem zweiten Treffer wieder den Gleichstand herstellte. Und das alles noch vor der Pause! „Das war ein guter Test mit fairer Härte und gutem Tempo. Wir haben einige Positionen gewechselt und probiert, die Mannschaft hat von hinten gut rausgespielt. Jan Omelka zeigte wieder eine top Leistung, mit ihm haben wir offenbar ein Glückslos gezogen“, glaubt der Trainer. Auch Rückkehrer Jemin Krasniqi zeigte gleich in vielen Situationen seine Gefährlichkeit, auch wenn ihm noch etwas die Kraft fehlt. „Jeder Spieler hat Vollgas gegeben, das hat mir gut gefallen“, sieht Coach Möderndorfer seine Truppe auf einem guten Weg.

Balat bleibt über und letztlich in Traisen

Vladimir Balat war eigentlich schon ein Fixabgang aus Traisen und wird die neue Saison doch wieder seine Schuhe für den WSV schnüren. Wie es dazu kam? „Ich habe ihn am letzten Tag der Übertrittszeit angerufen und wollte mich erkundigen, bei welchem Verein er untergekommen ist. „Seine Antwort war, dass ihm sein Manager in Stich gelassen hat und er bei keinem Verein untergekommen ist. Daraufhin haben wir ihm ein neues, deutlich niedrigeres Angebot unterbreitet, von dem wir meinen, dass es seinen Leistungen im Frühjahr dann auch entspricht. Er hat sich trotzdem gefreut, dass er bleiben darf!“

SG holt 0:2-Rücktand auf, Endstand 3:3

Beim 3:3 gegen Jauerling war SG-Trainer Ercan Gürbüz vor allen mit der ersten Halbzeit zufrieden. Obwohl noch einige Spieler gefehlt haben, diktierte Hohenberg/St. Aeygd das Spiel. Doch die Tore schoss zunächst Jauerling. Nach dem 0:2 erzielte Erhan Gürbüz nach Zuspiel von Klaus Ofner den Anschlusstreffer und wenig später Michael Grasl per Elfer den Ausgleich. „Die zweite Hälfte war nicht mehr so intensiv, da schwanden bei beiden Mannschaften etwas die Kräfte“, erzählt der Trainer. „Die Aktionen und Torchancen wurden weniger. Wir haben in der Offensive mehrere Varianten versucht und es war insgesamt ein guter Test.“ Da beide Mannschaften noch je ein Tor erzielt haben, ist es bei der Punkteteilung geblieben – 3:3.