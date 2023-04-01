Türnitz - Neulengbach 2:0 (1:0)
01.04.2023 16:30
Tore: Heim Manuel Gravogl (28.), Heim Manuel Gravogl (80.)
Türnitz: Daniel Löcker, Bernhard Bichler, Michael Kausl, Lukas Schrittwieser, Patrick Mitterer, Michael Weinmesser, Christian Anzberger, Lukas Novotny, Manuel Gravogl, Mario Molnar, Ondrej Havlicek, Patrick Stempfer, Alexander Franz Rauchenberger, Hynek Seman, Kole Zeqiri, Lorenz Pesendorfer, Kole Zeqiri (84. statt Michael Kausl), Alexander Franz Rauchenberger (90. statt Manuel Gravogl)
Neulengbach: Martin Dobias, Philip Höllriegl, Bernhard Kotynski, Markus Figl, Norbert Burian, Bence Toth, Uran Ajredini, Laurenz Hofbauer, Mahmut Aytan, Halim Gökkus, Felix Baumgartner, Andreas Fuchs, Elfat Ademi, Alwin Lackner, Nicolas Krammer, Theo Windhofer, Nicolas Krammer (66. statt Mahmut Aytan), Alwin Lackner (66. statt Laurenz Hofbauer), Theo Windhofer (79. statt Halim Gökkus)
Karten: Mario Molnar (35. Gelb Foul), Lukas Schrittwieser (56. Gelb Kritik), Patrick Mitterer (73. Gelb Foul), Uran Ajredini (23. Gelb Foul), Mahmut Aytan (58. Gelb Foul), Alwin Lackner (71. Gelb Foul)