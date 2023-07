Neuanfang in Markersdorf

Mit dem verlorenen Relegationsduell gegen Nachbarklub Hafnerbach war der Abstieg des USC Markersdorf besiegelt. Der einstige Gebietsligist und mehrmalige Vizemeister in der 1. Klasse musste den Gang in den Fußballkeller antreten. Eine Entwicklung, die vor einem Jahr niemand für möglich gehalten hätte. „Mit 29 Punkten abzusteigen ist brutal“, weiß Obmann-Stellvertreter Reinhard Kern. Der Abstiegskampf erstreckte sich über die halbe Liga, einen musste es am Ende erwischen. Warum es am Ende Markersdorf wurde? Pech mit Transfers und Verletzungen in der Hinrunde, ein Mangel an Führungsspielern und Konstanz im Frühjahr, knappe Niederlagen in den Duellen mit direkten Konkurrenten. „Es ist viel zusammengekommen“, sagt Kern. „Es darf keinen Sündenbock geben. Es ist aber auch klar, dass wir jetzt einen Neustart brauchen. Der Abstieg ist eine Zäsur in der Vereinsgeschichte. Wir müssen von Anfang an eine Mannschaft zusammenstellen, die das Potential für den Wiederaufstieg hat.“

Sponsoren bleiben an Bord

Spätestens ins zwei bis drei Jahren solle es mit der Rückkehr in die 1. Klasse klappen. In der 2. Klasse warten auf den Klub weitere Wegstrecken, es gibt keine lukrativen Derbys. „Die Sponsoren halten uns die Treue. Dafür sind wir dankbar“, sagt Kern.

Mit dem 53-jährigen Novak Vucic übernimmt ein neuer Coach. Der Wiener kommt auf Empfehlung, hat keine Berührungspunkte mit dem Fußball in der Region, besitzt die A-Lizenz und trainierte unter anderem Stadtligist FavAC.

Neuer Chefcoach in Markersdorf: Novak Vucic Foto: ÖFB

Sein Sohn Romeo (20) hat einen Profivertrag bei der Wiener Austria, kam bereits 18 Mal in der Bundesliga zum Einsatz. USCM-Urgestein Manuel Weinauer übernimmt die sportliche Leitung. Nemanja Milinkovic ist der einzige Leistungsträger, der den Gang in die 2. Klasse nicht mitmacht, alle anderen sollen bleiben. Mit Ober-Grafendorfs Fatlum Seljmani gab der USCM den ersten Neuzugang bekannt.