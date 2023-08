Vucic: „Verein muss Geduld haben“

Absteiger USC Markersdorf ist mit einer Niederlage in die Saison gestartet. Zwar gingen die Gäste in Hohenberg durch ein Tor von Grilz in der 3. Minute in Führung, der Ex-Markersdorfer Markus Pitgursky, der nach einer zweijährigen schöpferischen Pause im Sommer bei der SG angeheuert hatte, traf aber prompt zum Ausgleich. Auch die neuerliche Führung des USCM durch Tamas Tasselmajer (13.) währte nicht lange. Ein umstrittener Elfmeterpfiff leitete die Wende ein. „Das war eine ganz klare Schwalbe von Pitgursky“, war sich Markersdorfs Trainer Novak Vucic sicher. Sein Resümee: „Wir waren über 90 Minuten die bessere Mannschaft, die Niederlage war unnötig.“

Vucic fügt aber hinzu: „Der Gegner war bissiger, aggressiver in den entscheidenden Phasen cleverer und auch sehr effizient. Sie haben aus fünf Schüssen fünf Tore gemacht – das ist brutal.“ Der Coach erwartet sich in Zukunft mehr Körpereinsatz und gesunde Aggressivität in den Zweikämpfen. Besonders die jungen Spieler hatten Probleme, sich bei den langen Bällen der Gastgeber durchzusetzen. „Einige von ihnen haben vielleicht geglaubt, in der 2. Klasse geht es leichter“, sagt Vucic.

Für den Klub, der den sofortigen Wiederaufstieg als großes Ziel ausgegeben hatte, war es jedenfalls ein Dämpfer. Vucic appelliert an das USCM-Umfeld: „Der Verein muss Geduld haben. Keiner darf glauben, dass in der 2. Klasse niemand Fußball spielt.“ Der Coach weiß, wo er den Hebel ansetzen muss. „Es braucht eine andere Einstellung.“ Er hat nun zwei Wochen Zeit zu arbeiten. In der nächsten Runde ist Markersdorf spielfrei. Am Freitag findet ein Testspiel auswärts in Grafenwörth statt.