Neulengbach feiert den „Hunderter“

100 Jahre Vereinsfußball in Neulengbach - dieser „Geburtstag“ wird am Wochenende groß gefeiert. 1923 noch als „Sportclub Neulengbach“ gegründet, führte der Weg für die Männer bis hinauf die 2. Landesliga, bei den Frauen bis an die Spitze Österreichs und ins Viertelfinale der Champions League.

Am Samstag ging der große Festakt über die Bühne, bei dem sich u.a. Landtagsabgeordneter Martin Antauer, Gerhard Glinz, der Vizepräsident der Sportunion NÖ, Bürgermeister Jürgen Rummel und seitens des Fußballverbandes Obmann Gerhard Plank als Gratulanten einstellten. Am Sonntag (12 Uhr) wird der langjährige Rapid-Käpt'n Steffen Hofmann zur Autogrammstunde im Festzelt erwartet.

Kickerinnen im Einsatz

Neben dem Vorbereitungsspiel des SKN St. Pölten (2:1 gegen Mauerwerk) und den Nachwuchspartien standen am Samstag die Legenden im Mittelpunkt. Erst am Rasen, dann bei den Feierlichkeiten im Festakt. Von Tanja Pusemann über Claudia Bauer und Katja Gürtler bis hin zu Mary Gstöttner geigten beim Match der Frauenlegenden jede Menge bekannter Gesichter. Für das passende Ergebnis (3:3) sorgte Birgit Gumpenberger mit einem Last-Minute-Heber aus großer Distanz.

Legenden unter sich

Bei den Männern matchen sich gleich vier Teams in Form eines Miniturniers. Und alle wollten mitmachen, auch wenn vorm Anpfiff ab und an der Ruf nach luftiger geschnittenen Dressen laut wurde - der älteste Kicker zählte 82 Lenze. An der Pfeife: die Wienerwald-Spitzenschiris Thomas Fuchs und Georg Harrer. An der Linie und auf dem Platz gaben Josef und Michael Zenleser, Roman Steininger, Bruno Mangl junior, Niko Nikic, Hans Schönfelder, Bernhard Hofbauer, Peter Bayerl, Franz Steigberger, Ernst Klement, Carl Wittmann, Martin Führer und viele mehr ihr Bestes. Den Ankick nahm der wohl profilierteste Neulengbach-Kicker von einst vor: Martin Schuster, der in den 60er- und 70er-Jahren als torgefährlicher Staatsliga-Stürmer bei Simmering, Donawitz und Eisenstadt ein Begriff war.

Den Sieg holte sich das „Team Rot“ (2:0 gegen das von Michi Zenleser betreute weiße Ballett). Im Vater-Sohn-Duell behielt diesmal der Herr Papa die Oberhand.

Der Klub als Herzensangelegenheit

„Für mich war Neulengbach immer eine Herzensangelegenheit“, spricht Schuster wohl vielen Klublegenden aus der Seele. Im Rahmen des Festaktes kamen viele von ihnen zu Wort - wie Pepi Zenleser oder auch Alex Achterberg, der beim Legendenmatch zum letzten Mal das Mikro im Wienerwaldstadion in die Hand nahm. Bedeutende Fußballpersönlichkeiten wie Rudi Wittmann oder der Visionär Bruno Mangl ließ Moderator Roman Steininger in seinen Erinnerungen hochleben.

Seit sieben Jahren leitet nun Thomas Wirnsberger die Geschicke des Vereins. „Ich bereue die Entscheidung nicht, auch wenn ich nicht wusste, was mit dem Amt des Obmanns alles auf mich zukommt“, blickt der Vereinschef zurück. „Die schönen Seiten haben absolut überwogen...“